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Україна завдала удару по Кримському мосту

08:30 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
Україна завдала удару по Кримському мосту Фото: Гауляйтер Криму заявив про удар по Кримському мосту (Getty Images)
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Україна уразила Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край з окупованим Росією Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова.

"Ворог завдав удару по Кримському мосту", - заявив Аксьонов.

Рух транспорту тут буде обмежено десь до середини дня, заявляє так звана "влада" півострова. Також через міст не рухаються поїзди.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що мосту були "прильоти" близько шостої ранку.

Міноборони РФ заявляло про "збиття" українських безпілотників, в тому числі і в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 16 листопада дрони атакували Азов у Ростовській області Росії.

Після удару там загорілася нафтобаза. Губернатор області Юрій Слюсар розповів про пожежі на чотирьох виробничих об'єктах.

Також ми писали, що ввечері 15 листопада на Москву летіли десятки українських дронів.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив про понад 80 збитих безпілотників.

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