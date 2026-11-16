Україна завдала удару по Кримському мосту

Україна уразила Кримський міст, що з'єднує Краснодарський край з окупованим Росією Кримом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гауляйтера окупованого Криму Сергія Аксьонова .

"Ворог завдав удару по Кримському мосту", - заявив Аксьонов.

Рух транспорту тут буде обмежено десь до середини дня, заявляє так звана "влада" півострова. Також через міст не рухаються поїзди.

У телеграм-каналі "Кримський вітер" повідомили, що мосту були "прильоти" близько шостої ранку.

Міноборони РФ заявляло про "збиття" українських безпілотників, в тому числі і в акваторії Чорного та Азовського морів.

Як повідомляло РБК-Україна, вранці 16 листопада дрони атакували Азов у Ростовській області Росії.

Після удару там загорілася нафтобаза. Губернатор області Юрій Слюсар розповів про пожежі на чотирьох виробничих об'єктах.