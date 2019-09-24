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Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии

Новости » Политика    24.09.2019 - 20:08
Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии
Фото: Джузеппе Конте и Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Стороны обсудили дело осужденного Виталия Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, где обсудил вопрос осужденного в Италии гражданина Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что Зеленский предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле.

"Глава государства отметил, что ожидает всестороннего и объективного рассмотрения этого дела, и предложил создать совместную следственную группу для выяснения обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Рокелле", - сообщили в Офисе президента.

Также во время встречи стороны обсудили активизацию сотрудничества между странами в инвестиционной сфере.

"Владимир Зеленский призвал вкладывать средства в инфраструктуру, в частности порты, и акцентировал внимание на проведении большой приватизации в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме этого, премьер Италии отметил, что санкции с России не могут быть сняты, пока не восстановлена территориальная целостность и суверенитет Украины.

По итогам встречи Владимир Зеленский пригласил Джузеппе Конте осуществить визит в Украину.

Напомним, также 24 сентября Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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