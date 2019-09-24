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Зеленский встретился с генсекретарем НАТО

Новости » Политика    24.09.2019 - 19:22
Зеленский встретился с генсекретарем НАТО
Фото: встреча Зеленского со Столтенбергом (t.me/V_Zelenskiy_official/66)

Зеленский подтвердил готовность Украины продолжить активное взаимодействие с Альянсом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во время 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента в Telegram.

В ходе встречи Зеленский отметил, что Украина продолжит активное взаимодействие с Альянсом по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны согласно стандартам НАТО.

"Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях Генассамблеи ООН. Для нас очень важен визит Североатлантического совета в Украину в конце октября", - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский 23 сентября прибыл с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Планируется, что Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития.

Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных стран, в частности с президентом США Дональдом Трампом.

РБК-Украина сообщало ранее, что Зеленский надеется, что его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом будет продуктивной. Президент подчеркнул, что Украине нужна поддержка Соединенных Штатов.

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