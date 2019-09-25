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Зеленский в ООН рассказал о потерях на Донбассе

Новости » Политика    25.09.2019 - 16:13
Зеленский в ООН рассказал о потерях на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назвал своей задачей завершение войны на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что более 15 тысяч человек погибли на Донбассе. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как заявил президент, его задачей является завершение войны на Донбассе.

"5 лет длится война, 5 лет, как Россия аннексировала Крым. Более 13 тысяч погибших, 30 тысяч раненых, 1,5 млн переселенцев. Ежегодно эти цифры звучат здесь, ежегодно эти цифры растут", - заявил он.

Напомним, Зеленский сейчас находится с визитом в США с 23-го по 26 сентября. Именно сегодня он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео 24 сентября получил разрешение на обнародование стенограммы переговоров Зеленского и Трампа. До тех пор США не могли публиковать расшифровку, поскольку в разговоре также конфиденциальная информация. Представители администрации американского президента уже пытались помешать Трампу встретиться с украинским президентом.

Кроме того, вчера Зеленский провел короткие переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как сообщали источники РБК-Украина, Лавров сам обратился к Зеленскому.

Зеленский и Лавров обсудили нормандский формат. В Офисе президента отметили, что разговор состоялся вчера на приеме.

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