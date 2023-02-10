Зеленський в Брюсселі та вибух у Києві: новини за 9 лютого

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель, де виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС. А також у Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 9 лютого, - у матеріалі РБК-Україна .

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Зеленський прибув у Брюссель на саміт ЄС та виступив перед Європарламентом

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель. Глава держави виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС.

Зеленський завершив свою промову під гучні та довгі оплески, після чого пролунав гімн України та ЄС. Разом із главою Європарламенту Робертою Метсолою глава держави розгорнув на трибуні прапор ЄС.

Візит президента Володимира Зеленського до Брюсселю, зокрема, має на меті такі цілі:

підтримка від союзників - прискорення постачання озброєння Україні перед можливим весняним наступом РФ. Ключове питання в цьому - бойова авіація та далекобійні ракети;

посилення санкційного тиску на Росію, введення обмежень проти російської атомної галузі, зокрема, "Росатому";

питання шляху України до членства в Європейському союзі;

підтримка української "формули миру" для формування нової архітектури глобальної безпеки.

Детальніше про головні заяви президента читайте в матеріалі РБК-Україна.

В Києві стався вибух на території колишнього заводу

У Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху чотири особи загинули.

Начальник КМВА Сергій Попко підбив підсумки вибуху на колишньому заводі в Києві станом на 20:00 9 лютого. Він зазначив, що крім загиблих та поранених, внаслідок надзвичайної події зруйновано будівлю складського приміщення.

Також розпочалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідовано.

"Продовжується робота важкої техніки з розбирання завалів. Інформація уточнюється", - додав Попко.

Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther

Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків KF51 Panther. Це найсучасніший німецький танк.

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Він також додав, що Україна зацікавилася новими бойовими машинами піхоти Lynx.

Зазначається, що минулого літа компанія Rheinmetall представила KF51 Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі. Україна може стати першою країною, яка придбає цей танк.

Поки Rheinmetall має демонстраційну модель KF51 Panther. Але директор компанії зазначає, що постачання можуть бути вже через 15-18 місяців. Танки можуть бути збудовані у Німеччині чи Угорщині.

Для експорту цих танків Україні також необхідно отримати схвалення Німеччини, як це було з Leopard.

В ЄС розповіли про 10-й пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкції ЄС проти Росії буде націлений проти військової машини ворога. Країна-окупант повинна заплатити ціну за пролиту кров.

"Росія має заплатити ціну за цю всю кров, яку пролила. Ми готуємо 10 пакет санкцій. По-перше, ми втілимо ці санкції проти політичних лідерів. А також ми дуже уважно почули ваші думки, Володимире, минулого тижня. Ми будемо карати пропагандистів Путіна, бо вони роблять жахливі речі і в РФ, і за кордоном", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона додала, що новий пакет санкцій матиме додаткові обмеження проти російської військової машини.

"По-друге, ми внесемо в пакет додаткові обмеження, які позбавлять РФ ще 10 млрд доходів. І це буде позбавлення ресурсів для російської військової машини", - зауважила президент Єврокомісії.

Литва передасть Україні 36 ЗРК для збиття іранських дронів

Уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть протидіяти іранським безпілотникам. При цьому Вільнюс підготував 15 інструкторів ЗРК, які навчатимуть українських військових.