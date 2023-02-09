Заплатять за усю пролиту кров. В ЄС розповіли про 10-й пакет санкцій проти Росії

Новий пакет санкції ЄС проти Росії будуть націлені проти військової машини ворога. Країна-окупант повинна заплатити ціну за пролиту кров.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн під час спільної пресконференції з главою Євроради Шарлем Мішелем та президентом України Володимиром Зеленським.

"Росія має заплатити ціну за цю всю кров, яку пролила. Ми готуємо 10 пакет санкцій. По-перше, ми втілимо ці санкції проти політичних лідерів. А також ми дуже уважно почули ваші думки, Володимире, минулого тижня. Ми будемо карати пропагандистів Путіна, бо вони роблять жахливі речі і в РФ, і за кордоном", - заявила президент Єврокомісії.

Також фон дер Ляєн додала, що новий пакет санкцій матиме додаткові обмеження проти російської військової машини.

"По-друге, ми внесемо в пакет додаткові обмеження, які позбавлять РФ ще 10 млрд доходів. І це буде позбавлення ресурсів для російської військової машини", - зауважила президент Єврокомісії.