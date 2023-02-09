ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва передасть Україні 36 ЗРК для збиття іранських дронів

Новость на русском →
Литва, Четвер 09 лютого 2023 16:45
Литва передасть Україні 36 ЗРК для збиття іранських дронів Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть протидіяти іранським безпілотникам. При цьому Вільнюс підготував 15 інструкторів ЗРК, які навчатимуть українських військових.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Ukraine Media Centre.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України і готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам", - заявив він.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Литва підготувала інструкторів, які погодилися на території України навчити українських військових.

"Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів. І це потім дає нам можливість, щоб наші українські інструктори навчені в Литві продовжували готувати наші екіпажі вже тут", - заявив він.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до України із робочим візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Олексій Резніков ЗРК Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів