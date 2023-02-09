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Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті

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Четвер 09 лютого 2023 13:21
Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті Фото: британська розвідка показала актуальну карту боїв в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська не залишають спроб штурмувати українські позиції на східному напрямку. Запеклі бойові дії продовжуються у Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, активні бойові дії продовжуються на Луганському та Донецькому напрямках. Ворог намагається атакувати в районі Кремінної, Сватового, Бахмута та Вугледара. Проте українські захисники відбивають атаки та не дають росіянам просуватися.

Щодо інших напрямів, то там ситуація відносно стабільна. У Запорізькій та Херсонській областях окупаційна армія продовжує обстрілювати мирні населені пункти з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також обстріли фіксуються у північних та північно-східних регіонах.

Українські сили, у свою чергу, завдають ударів по скупченню ворожих військ та тиловим позиціям окупантів.

Свіжа карта боїв в Україні від британської розвідки: яка ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у британській розвідці розповіли, що погода продовжує відігравати значну роль у ході війни Росії в Україні. Оскільки земля замерзла, умови пересування по пересіченій місцевості на сході України в останні тижні, мабуть, практично не змінилися.

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