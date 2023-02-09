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Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther

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Дюссельдорф, Четвер 09 лютого 2023 13:39
Україна веде переговори про постачання найсучасніших німецьких танків Panther Фото: Україна веде переговори з компанією Rheinmetall про постачання танків Panther (goodfon com)
Автор: Наталія Юрченко

Україна веде переговори з німецьким концерном Rheinmetall про постачання танків Panther. Це найсучасніший німецький танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера в інтерв'ю Handelsblatt.

"Ми ведемо переговори з Києвом про експорт Panther", - сказав він.

Паппергер також додав, що Україна зацікавилася новими бойовими машинами піхоти Lynx.

Зазначається, що минулого літа компанія Rheinmetall представила Panther на виставці в Парижі. Тоді його назвали найсильнішим бойовим танком у світі. Україна може стати першою країною, яка придбає цей танк.

Поки Rheinmetall має демонстраційну модель Panther. Але директор компанії зазначає, що постачання можуть бути вже через 15-18 місяців. Танки можуть бути збудовані у Німеччині чи Угорщині.

Для експорту цих танків Україні також необхідно отримати схвалення Німеччини, як це було з Leopard.

Нагадаємо, нещодавно Німеччина видала дозвіл на експорт в Україну танків Leopard 1A5.

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