Віткофф і Кушнер везуть до Києва та Москви пропозицію про завершення війни, - Трамп

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер везуть до України та РФ пропозицію про завершення війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Дональд Трамп під час пресконференції .

"Вони (Віткофф і Кушнер, - ред.) везуть із собою пропозицію закінчити війну", - сказав президент США.

Він зазначив, що відправив "чудових переговорників" Віткоффа та Кушнера, щоб з’ясувати, чи є можливість "чогось досягти", і припустив, що "є хороший шанс, що ми це зробимо".

"У нас є ідея щодо миру. Дивіться, я сказав, що останні війни, більшість із них, на мою думку, мали бути складнішими, ніж війна Росії та України. Є проблема особистостей у війні Росії та України. Є президент Зеленський і президент Путін. Вони справді ненавидять один одного", - заявив президент США.

За його словами, між президентом України і російським диктатором "серйозна ненависть", яка "стає їм на заваді". Він також заявив, що минулого тижня Україна та РФ нібито втратили 32 000 людей.

Трамп також вчергове заявив, що закінчив вісім воєн, і висловив сподівання, що ним пишаються. Крім того, Трамп зауважив, що не отримав за це жодного визнання.

"Чи отримав я Нобелівську премію? Ні, хоча людина, яка її отримала, була достатньо люб’язною, щоб віддати її мені. Вона сказала: "Ніхто в історії Нобелівської премії не заслуговує на неї більше, ніж ви", - сказав американський лідер.