Внаслідок вибуху в Києві загинули четверо людей
Число жертв через сьогоднішній вибух на колишньому заводі в Дарницькому районі Києва знову зросло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Внаслідок вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі чотири особи загинули", - сказано у повідомленні відомства.
При цьому, як розповів мер Києва Віталій Кличко, усі загиблі - чоловіки. Ще п'ять постраждалих - дві дівчини та троє чоловіків. Рятувальники продовжують працювати на місці події.
Оновлено 20:10
Начальник КМВА Сергій Попко підбив підсумки вибуху на колишньому заводі в Києві станом на 20:00. Він зазначив, що крім загиблих та поранених, внаслідок надзвичайної події зруйновано будівлю складського приміщення.
Також розпочалася пожежа на площі близько 500 квадратних метрів, яку вже ліквідовано.
"Продовжується робота важкої техніки з розбирання завалів. Інформація уточнюється", - додав Попко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві на колишньому заводі пролунав вибух, через що люди опинилися під завалами.
За останніми даними, було відомо про трьох загиблих внаслідок вибуху в столиці.
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