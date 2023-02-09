Росія втратила у війні ще 910 окупантів та десяток ББМ: дані Генштабу
Фото: втрати російських військ складають вже близько 135 010 убитими (GettyImages)
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 910 окупантів. Також було знищено десяток ББМ, 8 артсистем та 6 безпілотників росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3255 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
- артилерійських систем - 2244 (+8) од,
- РСЗВ - 463 (+2) од,
- засоби ППО - 232 (+4) од,
- літаків - 295 (+0) од,
- гелікоптерів - 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
- спеціальна техніка - 211 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу українські бійці уразили два пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
Додамо, також вчора прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та ліквідували ворожий підрозділ.
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