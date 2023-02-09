Росія втратила у війні ще 910 окупантів та десяток ББМ: дані Генштабу

Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 910 окупантів. Також було знищено десяток ББМ, 8 артсистем та 6 безпілотників росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,

танків - 3255 (+2) од,

бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,

артилерійських систем - 2244 (+8) од,

РСЗВ - 463 (+2) од,

засоби ППО - 232 (+4) од,

літаків - 295 (+0) од,

гелікоптерів - 285 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,

спеціальна техніка - 211 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці уразили два пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.

Додамо, також вчора прикордонники відбили штурм окупантів під Бахмутом та ліквідували ворожий підрозділ.

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