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Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході

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Одеса, Четвер 09 лютого 2023 18:12
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони України Олексія Резнікова під час брифінгу.

"Щодо південно-східної частини, там загроза (наступу - ред.) є, тому що там їхнє угруповання має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми. Тому, звичайно, там ситуація більш напружена. Мається на увазі від Запоріжжя до Донецької області", - наголосив він.

При цьому, за словами міністра, зараз загрози для Одеси немає, оскільки в морі противник втратив свою перевагу після знищення крейсера "Москва" та наявності в України протикорабельних ракет. А для просування сушею йому доведеться захоплювати Херсон, який нещодавно деокупували, та Миколаїв, який вороги так і не змогли взяти.

"Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їхньої любові до символізму. Незабаром 24 лютого, річниця війни", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, раніше керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковника Євген Єрін заявляв, що росіяни намагаються посилити бойові дії на Запорізькому напрямі.

Також ми писали, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов допускав початок контрнаступу росіян у регіоні.

Більш детально про підготовку росіян до нових наступальних дій можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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