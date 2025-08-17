Зеленський: безпека для України має працювати, як стаття 5 НАТО

Україна наполягає на реальних гарантіях безпеки, які працюватимуть на практиці, так само як стаття 5 НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію українського президента Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій", - наголосив президент. Він зазначив, що Київ чув від президента США Дональда Трампа, що Америка і російський диктатор Володимир Путін дивляться на це так само. "Тому ми говорили про переговори про вступ до ЄС. Не може буде жодних розділень України та Молдови. Якщо буде такий поділ, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що Європа не має спільної та міцної позиції щодо гарантій безпеки", - підкреслив він.