Зеленський: безпека для України має працювати, як стаття 5 НАТО
Україна наполягає на реальних гарантіях безпеки, які працюватимуть на практиці, так само як стаття 5 НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну пресконференцію українського президента Володимира Зеленського та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Потрібно, щоб безпека працювала на практиці, як стаття 5 НАТО. І ми розглядаємо вступ до ЄС як частину безпекових гарантій", - наголосив президент.
Він зазначив, що Київ чув від президента США Дональда Трампа, що Америка і російський диктатор Володимир Путін дивляться на це так само.
"Тому ми говорили про переговори про вступ до ЄС. Не може буде жодних розділень України та Молдови. Якщо буде такий поділ, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що Європа не має спільної та міцної позиції щодо гарантій безпеки", - підкреслив він.
Переговори про вступ до ЄС
Нагадаємо, що питання вступу України до Європейського Союзу залишається у центрі міжнародних дискусій, але процес досі блокується окремими країнами.
Ще у травні президент України заявляв про готовність Києва розпочати переговори щодо членства. Водночас головною перепоною для старту діалогу залишається позиція Угорщини, яка накладає вето на ухвалення відповідного рішення в ЄС.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан неодноразово заявляв, що розширення Євросоюзу за рахунок України нібито "знищить Угорщину" та може втягнути ЄС у пряму конфронтацію з Росією.
За його словами, більшість угорців виступають проти українського членства в блоці, і саме це він подає як аргумент своєї жорсткої позиції.
На відміну від України, у Молдови немає подібних політичних перешкод. Спершу в Бухаресті заявляли, що переговори про вступ Кишинева мають розпочатися ще влітку, однак пізніше уточнили, що ці строки були передчасними. Попри це, просування Молдови на шляху до ЄС нині виглядає дещо швидшим.
Українська дипломатія наголошує: Київ і Кишинів мають рухатися синхронно та відкривати переговори одночасно.
На цьому раніше наголошував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Та попри ці заклики, нещодавні повідомлення Politico свідчать, що в ЄС серйозно розглядають варіант відкриття першого переговорного кластера саме для Молдови.