Україна і Молдова готові до синхронного початку переговорів про вступ до ЄС, - Сибіга

Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. Для цього все готово.

Про це під час підходу до преси з міністром закордонних справ Румунії Оаною Цою заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

Сибіга наголосив, що шлях України та Молдови до Євросоюзу так само неподільний, як і безпека двох країн. І це відповідає національним інтересам Румунії. "Сила і вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найвідповідальніші моменти, щоб домогтися спільного успіху. Ми повинні відкрити перші кластери разом із Молдовою, разом, все для цього готово", - додав глава МЗС.