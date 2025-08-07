ua en ru
Україна і Молдова готові до синхронного початку переговорів про вступ до ЄС, - Сибіга

Київ, Четвер 07 серпня 2025 19:34
Україна і Молдова готові до синхронного початку переговорів про вступ до ЄС, - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. Для цього все готово.

Про це під час підходу до преси з міністром закордонних справ Румунії Оаною Цою заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.

Сибіга наголосив, що шлях України та Молдови до Євросоюзу так само неподільний, як і безпека двох країн. І це відповідає національним інтересам Румунії.

"Сила і вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найвідповідальніші моменти, щоб домогтися спільного успіху. Ми повинні відкрити перші кластери разом із Молдовою, разом, все для цього готово", - додав глава МЗС.

Переговори про вступ до ЄС

Нагадаємо, ще 21 травня президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна готова до того, щоб розпочати переговори про вступ до ЄС.

Єдиною перешкодою для старту переговорів є вето Угорщини.

27 липня прем'єр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" і втягне блок у війну з Росією.

Також він стверджує, що більшість угорців виступають проти членства України в Євросоюзі.

Водночас у Молдови такої проблеми немає. Ще наприкінці червня президент Румунії Нікушор Дан заявляв, що переговори щодо її вступу до ЄС розпочнуться 4 липня. Але пізніше він визнав, що така інформація була помилковою.

