Зеленский: безопасность для Украины должна работать, как статья 5 НАТО

Украина, Воскресенье 17 августа 2025 16:21
Зеленский: безопасность для Украины должна работать, как статья 5 НАТО Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

Украина настаивает на реальных гарантиях безопасности, которые будут работать на практике, так же как статья 5 НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию украинского президента Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Нужно, чтобы безопасность работала на практике, как статья 5 НАТО. И мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Киев слышал от президента США Дональда Трампа, что Америка и российский диктатор Владимир Путин смотрят на это так же.

"Поэтому мы говорили о переговорах о вступлении в ЕС. Не может быть никаких разделений Украины и Молдовы. Если будет такое разделение, это автоматически будет означать, что Европа разделена в отношении Украины, что Европа не имеет общей и прочной позиции по гарантиям безопасности", - подчеркнул он.

Переговоры о вступлении в ЕС

Напомним, что вопрос вступления Украины в Европейский Союз остается в центре международных дискуссий, но процесс до сих пор блокируется отдельными странами.

Еще в мае президент Украины заявлял о готовности Киева начать переговоры о членстве. В то же время главной преградой для старта диалога остается позиция Венгрии, которая накладывает вето на принятие соответствующего решения в ЕС.

Премьер-министр Виктор Орбан неоднократно заявлял, что расширение Евросоюза за счет Украины якобы"уничтожит Венгрию" и может втянуть ЕС в прямую конфронтацию с Россией.

По его словам, большинство венгров выступают против украинского членства в блоке, и именно это он подает как аргумент своей жесткой позиции.

В отличие от Украины, у Молдовы нет подобных политических препятствий. Сначала в Бухаресте заявляли, что переговоры о вступлении Кишинева должны начаться еще летом, однако позже уточнили, что эти сроки были преждевременными. Несмотря на это, продвижение Молдовы на пути в ЕС сейчас выглядит несколько быстрее.

Украинская дипломатия подчеркивает: Киев и Кишинев должны двигаться синхронно и открывать переговоры одновременно.

Это ранее подчеркивал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Но несмотря на эти призывы, недавние сообщения Politico свидетельствуют, что в ЕС серьезно рассматривают вариант открытия первого переговорного кластера именно для Молдовы.

