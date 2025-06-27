Орбан цинічно порадів, що саме угорці зупинили вступ України до ЄС

"Ми розуміємо українців, ми бачимо їхню героїчну боротьбу, ми також бачимо, що їм потрібна допомога, але ми хочемо допомогти їм таким чином, щоб це не знищило нас. Членство України в ЄС означало б, що ми знищимо себе. За мить ми були б втягнуті у війну з Росією, і ми б втягнули її до ЄС, включаючи Угорщину", - сказав прем’єр-міністр.

Орбан також наголосив, що "вчора, отримавши понад 2 мільйони голосів від Voks2025, ми зупинили вступ України до ЄС".

Водночас він заявив, що членство України має відбутись якомога швидше.

"Перш ніж будь-які слухачі подумають, що членство України - це десь у далекому майбутньому, я хотів би їх переконати, що ні, це має статися зараз, якомога швидше, ми говоримо про безпосередню загрозу", - пояснив Орбан.

Після даної заяви прем'єр-міністр Угорщини почав говорити про мету створення НАТО та ЄС.