Україна готова до початку переговорів про вступ в ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів сьогодні низку міжнародних розмов. Вони стосувались підтримки України та вступу до Європейського Союзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
За його словами, сьогодні він говорив з президентом Євроради Антоніу Коштою. Зеленський розповів йому про переговори з США та відповідні домовленості з іншими європейцями.
"Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів", - сказав президент.
Це питання він обговорив прем’єр-міністром Польщі Туском, адже наразі ця країна головує в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування.
Також Зеленський говорив і з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про можливі формати зустрічей та спільної роботи.
Євроінтеграція України
Нагадаємо, що у лютому 2022 року через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ Україна офіційно подала заяву на вступ до ЄС. Згодом ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, а у грудні 2023 року офіційно дозволив відкрити переговори про вступ.
Україна продовжує виконувати рекомендації Брюсселю для інтеграції в європейську систему. За словами спікера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планує ухвалювати закони щодо євроінтеграції у прискореному режимі.
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що перший кластер переговорів з Україною може бути відкрити на початку 2025 року, в інші кластери - впродовж року.
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