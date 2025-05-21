Україна готова до початку переговорів про вступ в ЄС, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні низку міжнародних розмов. Вони стосувались підтримки України та вступу до Європейського Союзу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.

За його словами, сьогодні він говорив з президентом Євроради Антоніу Коштою. Зеленський розповів йому про переговори з США та відповідні домовленості з іншими європейцями.

"Детально готуємо і перемовний процес щодо вступу України. З нашого боку все готово саме для відкриття перших кластерів", - сказав президент.

Це питання він обговорив прем’єр-міністром Польщі Туском, адже наразі ця країна головує в ЄС, і важливо, щоб це було результативне головування.

Також Зеленський говорив і з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, зокрема, про можливі формати зустрічей та спільної роботи.