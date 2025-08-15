Молдова може випередити Україну на шляху до ЄС, - Politico
ЄС розглядає можливість відкрити перший переговорний кластер для Молдови. Це може дати Кишиневу перевагу на шляху до членства в блоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
ЄС розглядає можливість надання Молдові значного прогресу в її прагненні приєднатися до блоку з 27 членів.
За сценарієм, який вивчають чиновники ЄС, європейські країни проголосують за відкриття першого "переговорного кластера" для Молдови - ключового юридичного кроку на шляху до членства - на початку наступного місяця після зустрічі міністрів ЄС, за словами трьох дипломатів і чиновника ЄС.
Такий крок надасть потужний виборчий імпульс президенту Майї Санду, чия партія веде передвиборчу кампанію на проєвропейській платформі та стикається з рішучими зусиллями Росії, спрямованими на те, щоб схилити голоси на користь Москви.
Консервативний депутат Європарламенту, який очолює Комітет з питань асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Муресан наголосив, що необхідно знайти спосіб відкрити перший кластер.
"Це стало б сигналом для Росії. Це позбавило б росіян аргументу, що на шляху до членства в ЄС немає прогресу", - заявив він.
Однак дозволити Молдові рухатися вперед, залишаючи Україну в очікуванні, може розлютити Київ, чия заявка на членство в ЄС рухалася в ногу з Молдовою, оскільки обидві країни отримали первинне зелене світло від Європейської ради у 2023 році.
"Тут є небезпека надіслати неправильний сигнал українцям", - сказав український дипломат.
За його словами, у той час, коли в Алясці обговорюється майбутнє миру, варто зберегти перспективу членства в ЄС якомога сильнішою.
Як Молдова, так і Україна провели далекосяжні реформи, щоб приєднатися до ЄС, виконавши всі необхідні кроки для відкриття першого переговорного кластера, за словами речника Європейської комісії.
Переговори про вступ до ЄС
Нагадаємо, що ще 21 травня президент України Володимир Зеленський заявляв, що країна готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС. Однак єдиною перепоною для старту цього процесу залишається вето Угорщини.
Сам прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово заявляв, що вступ України до ЄС нібито "знищить Угорщину" та втягне блок у війну з Росією.
За його словами, більшість угорців виступають проти членства України в Євросоюзі.
У Молдови ж подібних проблем немає. Наприкінці червня президент Румунії Нікушор Дан повідомляв, що переговори щодо приєднання Молдови до ЄС мають розпочатися 4 липня, проте пізніше визнав, що ця інформація була помилковою.
Варто додати, що на початку місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом.