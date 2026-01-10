Зеленський анонсував протидію спробам РФ "зламати" відносини України та партнерів
Україна фіксує усі спроби російського режиму "зламати" відносини з партнерами, бачить, кого та де залучає до цих спроб Кремль. Буде відповідна протидія по лінії розвідки, спецслужб та політичних шляхів.
За словами Зеленського, росіяни намагаються нашкодити співпраці України та її партнерів. Для цього Кремль залучає свої "активи" на Заході. Україна чудово це бачить та готує протидію.
"Фіксуємо всі спроби росіян "зламати" наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів залучає Москва, через кого намагається діяти. Які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати. Наша протидія буде відчутна: і по лінії спецслужб, і по лінії наших розвідок, і політичною співпрацею партнерів та санкціями", - пообіцяв президент.
Антиукраїнські заяви в Європі
Зазначимо, нещодавно спалахнув скандал через заяви антиукраїнськи налаштованого спікера чеського парламенту - Томіо Окамури. Окамура у новорічному зверненні назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою".
Це спричинило різку відповідь України, обмін викликами послів, а Окамуру можуть відправити у відставку, якщо в парламенті назбирають голоси. Врешті-решт наголосити, що дипломатичний скандал вирішено, довелося голові МЗС Чехії під час візиту до Києва.
Інший "актив" Росії, Віктор Орбан, також продовжує робити антиукраїнські та антиєвропейські заяви. Так, нещодавно Орбан закликав громадян підтримати його партію "Фідес", аби країна "не опинилася втягнутою у війну". Також раніше угорський прем'єр припустив, що у 2026 році США можуть "укласти мир" з Росією, проігнорувавши як Україну, так і Європу.
До цього друг Путіна виступив з черговою заявою про мілітаризацію Європи та заговорив про необхідність "тіснішої співпраці" з агресором - Росією. Також він втрапив у скандал, порівнявши лідерів ЄС з диктатором Третього Рейху Адольфом Гітлером та імператором Франції Наполеоном. І це на тлі того, що не встиг вщухнути інший скандал - коли Орбан заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ.