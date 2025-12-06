Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що результат майбутніх парламентських виборів у країні визначить, чи буде Будапешт воювати з Росією.

Не навівши жодних доказів, угорський лідер заявив, що парламентські вибори наступного року "будуть останніми перед війною". У цьому контексті він фактично натякнув, що потрібно голосувати за його партію.

"Якщо у нас буде уряд, підтримуваний Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, у нас все ще буде шанс уникнути її", - сказав Орбан на заході в місті Кечкемет.

Крім того, він стверджує, що в Європі вже нібито прийняли рішення воювати і "хочуть бути готовими до 2030 року". Але найімовірніше, Орбан має на увазі прогнози країн Європи, що РФ до цього часу буде готова напасти на НАТО.

Як докази прем'єр каже, що Європа перебуває на заключному етапі чотирьохетапної ескалації війни. Серед етапів він перерахував розрив дипломатичних зв'язків, переведення економіки у військовий режим, відновлення військової повинності та підготовку до прямого протистояння.

"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила - Угорщина повинна стати досить сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, а й уникнути її", - резюмував Орбан.