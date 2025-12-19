ua en ru
"Незрозуміло, хто на кого напав": Орбан відзначився цинічною заявою про війну в Україні

П'ятниця 19 грудня 2025 19:10
"Незрозуміло, хто на кого напав": Орбан відзначився цинічною заявою про війну в Україні Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що "незрозуміло, хто на кого напав" у війні між Україною та РФ. Цинічна заява політика пролунала на тлі рішення ЄС щодо подальшої фінансової підтримки Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG.

За словами Орбана, використання заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні рівнозначне "оголошенню війни" Росії.

Також угорський прем'єр заявив, що в ЄС панує ілюзія, що війну можна вести без реальних витрат для самих європейців.

"Вони спокійно снідають удома, п’ють каву і думають, що з моральної точки зору правильно допомогти маленькій країні, яку атакували. Хоча вона не така вже й маленька, і незрозуміло, хто на кого напав", - зазначив Орбан.

Крім того, він вважає обманом підхід, за яким Захід розраховує покрити витрати на війну за рахунок країни-агресорки після її завершення.

За словами прем'єра Угорщини, зрештою за ці рішення доведеться розраховуватись європейським платникам податків.

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала надати Україні репараційний кредит на 140 млрд євро за рахунок заморожених активів Росії. Проте Бельгія блокує цю ініціативу, оскільки на її території зберігається найбільша частка активів Росії.

Якщо домовитися не вдасться, то ЄС розглядатиме "план Б" - перехідний кредит за рахунок запозичень блоку для підтримки України на початку 2026 року.

Зазначимо, у четвер, 18 грудня, Орбан заявив, що вважає питання використання заморожених російських активів "мертвим". За його словами, в ЄС знайдеться достатньо країн-членів для формування блокувальної меншості проти пропозиції щодо репараційного кредиту для України.

Країни ЄС поки що не дійшли єдиного вирішення питання щодо фінансування України. Частина країн закликає використати заморожені активи РФ, інша частина виступає за спільні запозичення країн ЄС.

