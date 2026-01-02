Чеська опозиція хоче відставки спікера через антиукраїнське новорічне звернення

Опозиційні партії Чехії планують провести голосування в Палаті депутатів щодо відставки її голови Томіо Окамури. Причина - його новорічне звернення з образами на адресу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceske Noviny .

Збір підписів для подання пропозиції стартує вже наступного тижня, розповів голова партії "Пірати" Зденек Гржиб.

"Разом з іншими опозиційними партіями наступного тижня Пірати почнуть збирати підписи, необхідні для обговорення його відставки в Палаті депутатів", - зазначив він.

Сьогодні, 2 січня, керівництво партії екс-прем'єра Петра Фіали ODS повідомило, що планує обговорити його заяви в Палаті.

"ODS спільно ініціює переговори щодо неприйнятних заяв Томіо Окамури в Палаті депутатів Чеської Республіки і підтримає пропозицію про його звільнення", - йдеться у його заяві.

Маніпуляції, залякування і образи

ODS вважають, що звернення спікера чеського парламенту є прикладом "неприйнятних маніпуляцій і залякування".

"Заява про Третю світову війну, якою має бути зацікавлений Брюссель, завдає фундаментальної шкоди Чеській Республіці", - заявили представники партії.

Вони також назвали неприйнятною образу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку Окамура назвав "божевільною".

Партія "Мери та незалежні" (STAN) планує підготувати резолюцію щодо дистанціювання від заяв спікера парламенту. Її голова Віт Ракушан заявив, що ганебні заяви Окамури є відповідальністю всього уряду і ганьбою для країни.

Лідер Народної партії Марек Виборний переконаний, що "колабораціоністські заяви" Окамури викликають схвалення Росії, однак шкодять всій Чехії.

Заступник голови TOP 09 Марек Женішек у коментарі щодо промови спікера парламенту повідомив про "відро російської ненависті".

"Це суперечить усім інтересам Чехії - це чиста російська пропаганда. Отямтеся, заради Бога", - йдеться у його заяві.