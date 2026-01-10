Зеленский анонсировал противодействие попыткам РФ "сломать" отношения Украины и партнеров
Украина фиксирует все попытки российского режима "сломать" отношения с партнерами, видит, кого и где привлекает к этим попыткам Кремль. Будет соответствующее противодействие по линии разведки, спецслужб и политических путей.
По словам Зеленского, россияне пытаются навредить сотрудничеству Украины и ее партнеров. Для этого Кремль привлекает свои "активы" на Западе. Украина прекрасно это видит и готовит противодействие.
"Фиксируем все попытки россиян "сломать" наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов привлекает Москва, через кого пытается действовать. Какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимо: и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством партнеров и санкциями", - пообещал президент.
Антиукраинские заявления в Европе
Отметим, недавно вспыхнул скандал из-за заявлений антиукраински настроенного спикера чешского парламента - Томио Окамуры. Окамура в новогоднем обращении назвал президента Украины Владимира Зеленского и его окружение "хунтой".
Это повлекло резкий ответ Украины, обмен вызовами послов, а Окамуру могут отправить в отставку, если в парламенте насобирают голоса. В конце концов подчеркнуть, что дипломатический скандал решен, пришлось главе МИД Чехии во время визита в Киев.
Другой "актив" России, Виктор Орбан, также продолжает делать антиукраинские и антиевропейские заявления. Так, недавно Орбан призвал граждан поддержать его партию "Фидес", чтобы страна "не оказалась втянутой в войну". Также ранее венгерский премьер предположил, что в 2026 году США могут "заключить мир" с Россией, проигнорировав как Украину, так и Европу.
До этого друг Путина выступил с очередным заявлением о милитаризации Европы и заговорил о необходимости "более тесного сотрудничества" с агрессором - Россией. Также он попал в скандал, сравнив лидеров ЕС с диктатором Третьего Рейха Адольфом Гитлером и императором Франции Наполеоном. И это на фоне того, что не успел утихнуть другой скандал - когда Орбан заявил, что "непонятно, кто на кого напал" в войне между Украиной и РФ.