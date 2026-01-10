Зеленский анонсировал противодействие попыткам РФ "сломать" отношения Украины и партнеров

Украина фиксирует все попытки российского режима "сломать" отношения с партнерами, видит, кого и где привлекает к этим попыткам Кремль. Будет соответствующее противодействие по линии разведки, спецслужб и политических путей.

По словам Зеленского, россияне пытаются навредить сотрудничеству Украины и ее партнеров. Для этого Кремль привлекает свои "активы" на Западе. Украина прекрасно это видит и готовит противодействие.

"Фиксируем все попытки россиян "сломать" наши отношения с партнерами. Видим, каких лоббистов привлекает Москва, через кого пытается действовать. Какие внутренние операции в Украине и Европе пытается запускать. Наше противодействие будет ощутимо: и по линии спецслужб, и по линии наших разведок, и политическим сотрудничеством партнеров и санкциями", - пообещал президент.