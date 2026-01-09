Чеський міністр поставив крапку у дипломатичній суперечці з Україною

Міністр закордонних справ Чехії заявив про завершення політичної суперечки всередині країни та збереження курсу підтримки України. Він підтвердив, що Прага і надалі координуватиме постачання боєприпасів Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Петера Мацінки на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Петр Мацінка заявив, що політичну суперечку, яка виникла напередодні, вдалося залагодити, і тепер сторони готові рухатися далі.

"Ми перегортаємо сторінку і будемо комунікувати далі", - наголосив глава МЗС.

Він також розповів про свої контакти зі спікером чеського Сейму Томіо Окамурою та депутатом Радімом Макоморою під час поїздки до Києва. За словами міністра, їхнє спілкування було коректним і конструктивним.

"Він писав мені: "Головне, щоб з вами нічого не трапилось. Будьте обережні та повертайтеся в доброму здоров’ї". Тож із паном Окамурою в мене дуже коректні стосунки", - зазначив дипломат.

Окремо очільник МЗС зупинився на так званій снарядній ініціативі для України, яка передбачає пошук та координацію постачання боєприпасів. Він підкреслив, що її справжня цінність полягає не в окремих фінансових внесках, а в ефективній організації процесу.

"Організація значно важливіша, ніж невеликі бюджетні внески, про які говорив попередній уряд. Ми будемо і далі з’ясовувати потреби України та шукати можливості для постачання", - сказав міністр.

Дипломатичний скандал між Чехією і Україною

Напередодні в Чехії виникла політична напруга навколо підтримки України та снарядної ініціативи, яку країна координує разом з партнерами. Окремі політики критикували уряд за масштаби та механізм фінансування допомоги Києву.

Попри це, Прага залишається одним із ключових європейських координаторів пошуку та закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Глава МЗС зазначив, що внутрішні суперечки не змінюють стратегічного курсу Чехії на підтримку Києва, а сама ініціатива буде продовжена й надалі.