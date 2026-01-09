ua en ru
Головна » Новини » Політика

Чеський міністр поставив крапку у дипломатичній суперечці з Україною

Україна, П'ятниця 09 січня 2026 16:43
Чеський міністр поставив крапку у дипломатичній суперечці з Україною Фото: голова міністерства закордонних справ Чехії Петр Мацінка (mzv.gov.cz)
Автор: Сергій Козачук, Олена Чернякова

Міністр закордонних справ Чехії заявив про завершення політичної суперечки всередині країни та збереження курсу підтримки України. Він підтвердив, що Прага і надалі координуватиме постачання боєприпасів Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії Петера Мацінки на брифінгу зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою.

Петр Мацінка заявив, що політичну суперечку, яка виникла напередодні, вдалося залагодити, і тепер сторони готові рухатися далі.

"Ми перегортаємо сторінку і будемо комунікувати далі", - наголосив глава МЗС.

Він також розповів про свої контакти зі спікером чеського Сейму Томіо Окамурою та депутатом Радімом Макоморою під час поїздки до Києва. За словами міністра, їхнє спілкування було коректним і конструктивним.

"Він писав мені: "Головне, щоб з вами нічого не трапилось. Будьте обережні та повертайтеся в доброму здоров’ї". Тож із паном Окамурою в мене дуже коректні стосунки", - зазначив дипломат.

Окремо очільник МЗС зупинився на так званій снарядній ініціативі для України, яка передбачає пошук та координацію постачання боєприпасів. Він підкреслив, що її справжня цінність полягає не в окремих фінансових внесках, а в ефективній організації процесу.

"Організація значно важливіша, ніж невеликі бюджетні внески, про які говорив попередній уряд. Ми будемо і далі з’ясовувати потреби України та шукати можливості для постачання", - сказав міністр.

Дипломатичний скандал між Чехією і Україною

Напередодні в Чехії виникла політична напруга навколо підтримки України та снарядної ініціативи, яку країна координує разом з партнерами. Окремі політики критикували уряд за масштаби та механізм фінансування допомоги Києву.

Попри це, Прага залишається одним із ключових європейських координаторів пошуку та закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Глава МЗС зазначив, що внутрішні суперечки не змінюють стратегічного курсу Чехії на підтримку Києва, а сама ініціатива буде продовжена й надалі.

Нагадаємо, що антиукраїнські заяви спікера парламенту Чехії Томіо Окамури про Україну та Зеленського викликали дипломатичний скандал. Посол України Василь Зварич різко засудив його слова, назвавши їх ганебними та списаними з російської пропаганди.

Реакція уряду нового прем’єра Бабіша була неоднозначною: глава МЗС Петр Мацінка вважав дії Зварича "недоречними", тоді як українське МЗС і міністр Андрій Сибіга повністю підтримали посла. Опозиційні депутати Чехії планували ініціювати відставку Окамури через його новорічну заяву.

Це не перший конфлікт Окамури - у листопаді він одразу після призначення зняв український прапор із парламенту, що викликало різку критику та змусило депутатів повісити три нових прапори України.

