Проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову антиукраїнську та антиєвропейську заяву. Він припустив, що у 2026 році США можуть "укласти мир" з Росією, проігнорувавши як Україну, так і Європу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Орбан заявив в інтерв'ю угорському телеканалу M1.

Зокрема Орбан заявив, що між США та Європейським Союзом існують розбіжності зі стратегічних питань, зокрема щодо війни в Україні та її припинення. Тому проросійський прем'єр Угорщини припустив, що у 2026 році Вашингтон укладе з Росією "договір про нормалізацію відносин", проігнорувавши європейців.

"Це велике питання 2026 року, чи може протистояння, яке ми бачимо сьогодні між Сполученими Штатами та Європою, це протистояння дійти до того, що американці укладуть мир з росіянами без європейців? Це велике питання 26-го року", - сказав він.

При цьому Орбан заявив, що Захід нібито вже не може демонструвати єдність - мовляв, "із цим покінчено". Лідери ЄС підтримують Україну та готуються до війни, тоді як адміністрація президента США Дональда Трампа реалізує свої так звані "мирні зусилля".

Орбан очікувано додав, що Угорщина планує отримати велику вигоду від того, що США та Росія нормалізують відносини. За його словами, такий варіант "для нас вигідніше".

"Якщо американцям нарешті вдасться досягти згоди з росіянами, що, очевидно, призведе до виключення росіян зі списку економічних санкцій. Російський ринок відкриється для Угорщини. Ми зможемо постачати товари у більших кількостях, а також зможемо купувати звідти енергоносії", - заявив він.

Саме тому, резюмував друг російського диктатора Володимира Путіна, нинішній уряд Угорщини виступає за примирення в Україні та підтримує США і Трампа.