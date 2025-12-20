Як повідомляє РБК-Україна , про це Орбан заявив під час так званого "антивоєнного" проросійського мітингу в місті Сегед.

Орбан, який вважається другом воєнного злочинця та російського диктатора Володимира Путіна, не вигадав нічого кращого, аніж порівняти Каллас із французьким імператором Наполеоном та німецьким фюрером Адольфом Гітлером.

Таким чином Орбан намагався висміяти Європу, стверджуючи, що у європейців нібито є "велика європейська традиція" - атакувати Росію. Саме в цьому контексті друг Путіна згадав Наполеона, Каллас та Гітлера.

"Звичайно, є великі європейські традиції - атакувати Росію. Зокрема, Росію вже намагалися атакувати - Наполеон, чи не так? І Гітлер. І в них це не вийшло. Зараз, звичайно, у Каї Каллас це вийде", - заявив він.