Зброї буде більше? Перші подробиці зустрічі союзників у Рамштайні

Що відомо на даний момент

Восьмі переговори Консультативної групи з оборони розпочалися 20 січня на авіабазі США "Рамштайн" у Німеччині.

У зустрічі беруть участь представники військових відомств понад 50 країн-союзників.

Україну представляє міністр оборони Олексій Резніков.

Результати переговорів стануть відомими ввечері. Підсумкова пресконференція анонсована на 17:30.

Зустріч відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. У вступному слові він закликав партнерів не послаблювати підтримку України та діяти рішуче.

"Це вирішальний момент. Росія здійснює перегрупування, вербування і намагається переоснащуватися. Це не той момент, щоб уповільнюватися. Час копати глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами та історія спостерігає за нами. Тому ми не відступимо і не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від російської імперської агресії", - підкреслив Остін.

Зеленський звернувся до учасників "Рамштайн-8"

Глава України виступив на саміті по відеозв'язку. Він закликав учасників прискоритися із військовою допомогою, оскільки затягування війни допомагає Росії.

Президент додав, що Україна потребує танків, систем ППО, артилерії та літаків.

"Ви сильні люди з могутніх країн. Я закликаю вас приймати такі рішення, які можуть позбавити російське зло будь-якої влади. У ваших силах гарантувати артилерію та літаки, які придушуватимуть терор. У ваших силах здобути перемогу", - заявив він.

За словами Зеленського, надання Україні далекобійних ракет та винищувачів F-16 буде кроком уперед порівняно з допомогою, яку союзники виділяють зараз.

Головні пріоритети України

Голова Міністерства оборони Олексій Резніков анонсував хороші новини для українських солдатів за підсумками сьогоднішнього засідання "Рамштайн".

Також міністр виділив три пріоритети України на переговорах:

більше систем ППО;

зброю для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси);

систематичні постачання боєприпасів, обслуговування та ремонт озброєння та техніки.

Зазначимо, за день до чергової зустрічі Консультативної групи одразу кілька країн оголосили про нові пакети військової допомоги. Вони включають додаткові системи ППО, ракети HIMARS, сучасні бронемашини, САУ.