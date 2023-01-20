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Польща планує натренувати танкову бригаду ЗСУ до березня

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П'ятниця 20 січня 2023 18:22
Польща планує натренувати танкову бригаду ЗСУ до березня Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Польща планує навчити танкову бригаду Збройних сил України в якості нового пакета підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.

"У рамках нового пакету підтримки для України я представив нашу польську підтримку, яка полягає в тому, що до кінця березня ми зможемо як озброїти, так і навчити українських солдатів", - йдеться у заяві.

Блащак додав, що мова йде про танкову бригаду ЗСУ. Також міністр розповів, що замість переданих Україні танків Т-72 та бойових машин піхоти, армія Польщі отримає корейські танки К-2 та гаубиці К-9.

Він додав, що також у Польщу планується постачання танків Abrams та реактивної артилерії HIMARS.

Раніше Блащак заявляв, що передача танків Leopard Україні буде означати більше безпеки для самої Європи.

Уряд Польщі помірно песимістичний щодо того, що Берлін надасть іншим країнам дозвіл на відправку танків німецького виробництва Leopard 2 в Україну.

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