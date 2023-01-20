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Зеленський: цей "Рамштайн" нас зміцнив, але за танки ще треба поборотися

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 20:05
Зеленський: цей "Рамштайн" нас зміцнив, але за танки ще треба поборотися Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогоднішня зустріч "Рамштайну" зміцнить стійкість України. Однак Києву ще доведеться поборотися за постачання сучасних танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогоднішній "Рамштайн" зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні – вони будуть підтримувати Україну, скільки це необхідно для нашої перемоги.Так, ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішою очевидність безальтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалене", - заявив він.

Зазначимо, що сьогодні на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбулася восьма зустріч з оборони України. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для України пріоритетом залишається наступальне озброєння та ППО.

Однак за результатами засідання так і не було ухвалено спільного рішення про надання Україні німецьких танків "Леопард". Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що в "Рамштайні" були голоси "за" та "проти" цього рішення, але також пообіцяв переглянути запаси танків країни.

Нагадаємо, раніше голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі розповів, що допоможе Україні звільнити якнайбільше територій цього року.

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