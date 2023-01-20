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Новий пакет допомоги для України включає NASAMS та ППО Avenger, - Пентагон

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Рамштайн, П'ятниця 20 січня 2023 16:35
Новий пакет допомоги для України включає NASAMS та ППО Avenger, - Пентагон Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Новий пакет військової допомоги Сполучених Штатів для України включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Наш новий пакет забезпечує ще більше можливостей протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити свої міста та небо", - сказав він.

Нагадаємо, вчора США оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Також у пакет входять:

  • 59 бойових машин піхоти Bradley з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 000 снарядів калібру 25 мм;
  • 90 бронетранспортерів (БТР) Stryker із 20 мінними установками;
  • 53 протимінно-стійкі транспортні засоби (MRAP);
  • 350 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV).

Раніше у Конгресі закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над Росією.

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