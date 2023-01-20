Оружия будет больше? Первые подробности встречи союзников в Рамштайне

Что известно на данный момент

Восьмые переговоры Консультативной группы по обороне начались 20 января на авиабазе США "Рамштайн" в Германии.

Во встрече участвуют представители военных ведомств более 50 стран-союзников.

Украину представляет министр обороны Алексей Резников.

Результаты переговоров станут известны вечером. Итоговая пресс-конференция анонсирована на 17:30.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Во вступительном слове он призвал партнеров не ослаблять поддержку Украины и действовать решительно.

"Это решающий момент. Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащаться. Это не тот момент, чтобы замедляться. Пора копать глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не поколеблемся в нашей решимости помочь Украине защитить себя от российской имперской агрессии", - подчеркул Остин.

Зеленский обратился к участникам "Рамштайн-8"

Глава Украины выступил на саммите по видеосвязи. Он призвал участников ускориться с военной помощью, поскольку затягивание войны помогает России.

Президент добавил, что Украина нуждается в танках, системах ПВО, артиллерии и самолетах.

"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло какой-либо власти. В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - заявил он.

По словам Зеленского, предоставление Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16 будет шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники выделяют сейчас.

Главные приоритеты Украины

Глава Министерства обороны Алексей Резников анонсировал хорошие новости для украинских солдат по итогам сегодняшнего заседания "Рамштайн".

Также министр выделил три приоритета Украины на переговорах:

больше систем ПВО;

оружие для наступательных операций (танки, гаубицы, боеприпасы);

систематические поставки боеприпасов, включая обслуживание и ремонт вооружения и техники.

Отметим, за день до очередной встречи Консультативной группы сразу несколько стран объявили о новых пакетах военной помощи. Они включают дополнительные системы ПВО, ракеты для HIMARS, современные бронемашины, САУ.