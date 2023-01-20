Оружия будет больше? Первые подробности встречи союзников в Рамштайне

В Германии стартовали переговоры в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский уже обратился к союзникам, призвав их помочь ускорить победу ВСУ. Результаты встречи появятся во второй половине дня. Одной из главных интриг остается решение о предоставлении немецких танков.
Первые итоги "Рамштайна-8" и заявления участников – в материале РБК-Украина.
Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин. Во вступительном слове он призвал партнеров не ослаблять поддержку Украины и действовать решительно.
"Это решающий момент. Россия осуществляет перегруппировку, вербовку и пытается переоснащаться. Это не тот момент, чтобы замедляться. Пора копать глубже. Украинский народ наблюдает за нами. Кремль наблюдает за нами и история наблюдает за нами. Поэтому мы не отступим и не поколеблемся в нашей решимости помочь Украине защитить себя от российской имперской агрессии", - подчеркул Остин.
Глава Украины выступил на саммите по видеосвязи. Он призвал участников ускориться с военной помощью, поскольку затягивание войны помогает России.
Президент добавил, что Украина нуждается в танках, системах ПВО, артиллерии и самолетах.
"Вы сильные люди из могущественных стран. Я призываю вас принимать такие решения, которые могут лишить российское зло какой-либо власти. В ваших силах гарантировать артиллерию и самолеты, которые будут подавлять террор. В ваших силах одержать победу", - заявил он.
По словам Зеленского, предоставление Украине дальнобойных ракет и истребителей F-16 будет шагом вперед по сравнению с помощью, которую союзники выделяют сейчас.
Глава Министерства обороны Алексей Резников анонсировал хорошие новости для украинских солдат по итогам сегодняшнего заседания "Рамштайн".
Также министр выделил три приоритета Украины на переговорах:
Отметим, за день до очередной встречи Консультативной группы сразу несколько стран объявили о новых пакетах военной помощи. Они включают дополнительные системы ПВО, ракеты для HIMARS, современные бронемашины, САУ.
Подробнее о том, как союзники помогают Украине и чего ждать от новых переговоров "Рамштайн" читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что во время "Рамштайна" станет известно, кто из стран отправит танки для Украины.