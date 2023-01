Резніков з авіабази "Рамштайн" анонсував "чудові новини" для українських солдатів

Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.

"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", - зазначив Резніков.

При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази "Рамштайн" - "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".

Chevrons of military units at #Ramstein base displayed at the venue,which has become a symbol of international support for More proof of Ukraine's strides towards integration into NATO. #Ramstein 8 is sure to bring great news for soldiers with these chevrons. Stay tuned! pic.twitter.com/vTeQgTA3gL