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Резніков з авіабази "Рамштайн" анонсував "чудові новини" для українських солдатів

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П'ятниця 20 січня 2023 02:48
Резніков з авіабази "Рамштайн" анонсував "чудові новини" для українських солдатів Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" анонсував хороші новини для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави оборонного відомства.

Посадовець поділився фото з авіабази ВПС США у Німеччині, на якому показав чималу кількість шевронів наших підрозділів.

"Рамштайн-8" обов'язково принесе чудові новини українським солдатам з цими шевронами. Слідкуйте за оновленнями!", - зазначив Резніков.

При цьому міністр вказав, що українські шеврони на стенді авібази "Рамштайн" - "ще один доказ прагнення України до інтеграції в НАТО".

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що під час "Рамштайну-8" стане відомо, хто з країн відправить танки для України.

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