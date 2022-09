Зайти в Балаклею, взять Изюм? Что происходит на Харьковском направлении

В деоккупированную на этой неделе Балаклею официально вернулась украинская власть. Сегодня начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов поднял здесь государственный флаг.

"Балаклея - это Украина! Сегодня вместе с военными во главе с командующим Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг", - отметил он.

Сегодня же стало известно, что именно Сырский отвечал за операцию по освобождению Балаклеи. По всей видимости, наступление застало российских оккупантов врасплох. В одном из перехваченных разведкой разговоров боевик так называемой "ЛНР" жалуется, что целый полк отступил в Луганск.

"На чемоданах сидим. Будем отступать, наверное. Бежать. Хорошего здесь мало. 202-й полк под Балаклеей был, ушел в Луганск, половина попала в плен. Пешком пойдем. Из Балаклеи пешком отступали в Луганск", - говорит оккупант.

За приятными новостями о вытеснении россиян из населенных пунктов Харьковской области последовали трагические. Севернее Балаклеи в освобожденном селе Граково военные преступники убили двоих мужчин. После деоккупации местный житель сообщил, что его заставили закопать два тела. Следствие полагает, что мужчин пытали, после чего каждому выстрелили в затылок.

Сегодня же официально стало известно, что еще один крупный город в Харьковской области - Купянск - освобожден от российский оккупантов. Силы обороны взяли его под контроль, а в социальных сетях разлетелось фото с украинским флагом.

Фото: украинские силы в Купянске (facebook.com/popova.natali)

Информацию подтвердил депутат Дергачевского городского совета Алексей Степаненко.

"Вооруженные силы Украины зашли в Купянск Харьковской области. Украинские военные с боевым флагом 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр", - написал он в соцсети и прикрепил фото.

Фото: освобожденный Купянск (Facebook.com/AVS.Stepanenko)

РБК-Украина ранее писало о важности Купянска для дальнейшей наступательной операции. Этот город является важным железнодорожным центром, а вся российская логистика в данном районе была завязана именно на рельсах, а не на автомобильных дорогах.

Украинские правоохранители сразу приступили к работе в Купянске. Двум коллаборантам заочно сообщили о подозрении. По данным следствия, новый "руководитель" местного лесхоза и главный бухгалтер предприятия согласились на добровольное сотрудничество с оккупантами. Сейчас оба скрываются на неподконтрольной территории.

Также в сети появились фото спецназовцев подразделения "Альфа" Службы безопасности Украины, которые зашли в Купянск.

Данные о продвижении украинских войск оперативно отображают сервисы, которые отслеживают ситуацию на земле. Согласно картам Deepstatemap, накануне ВСУ освободили населенный пункт Боровское на Купянском направлении и расширили серую зону возле Шевченково. Таким образом, силы обороны одновременно с наступлением на Купянск и в направлении реки Оскол выдавливают оккупационные войска с юго-запада.

Фото: украинские силы вытесняют оккупантов из Харьковской области (Deepstatemap)

По оценкам Института изучения войны (ISW), наряду с освобождением Купянска украинский силы будут продвигаться на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. Ожидается, что ВСУ сосредоточатся на разрыве российских наземных линий связи с Изюмом.

По состоянию на вчера оккупанты еще пытались направить ресурсы на линию Харьков - Изюм, чтобы остановить продвижение ВСУ. Тем временем украинская сторона повредила Купянский мост через реку Оскол, а также, предположительно, продвинулись на запад от Купянска в направлении российского логистического хаба в Великом Бурлуке.

Фото: ситуация в Харьковской области на 9 сентября (iswresearch.org)

Тот же ISW в свежем отчете отметил, что силы обороны освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы в ближайшее время окружить изюмскую группировку противника. По данным британской разведки, украинское продвижение на Изюм точно застало россиян врасплох.

"Российские войска, вероятно, были застигнуты врасплох. Сектор удерживался слабо, и украинские части заняли или окружили несколько городов", - говорится в отчете.

Британская сторона сделала вывод, что российским силам вокруг Изюма грозит полная изоляция. Однако уже во второй половине дня 10 сентября оккупационные власти объявили об отступлении из города после того, как вчера провели якобы "эвакуацию" населения. На данный момент выход российских войск подтвердил только так называемый "замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов.

Хотя в ближайшее время действительно ожидаются хорошие новости из Изюма. Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram эмодзи винограда, как бы намекая на освобождение важного с военной точки зрения пункта, из которого россияне осуществляли давление в том числе и на украинскую группировку на Донбассе.

По еще неподтвержденным данным, ВСУ вышли на северные окраины Изюма, а противник отступает за реку Оскол. В сети уже расходится видео с украинскими военными на въезде в город. А российские СМИ пишут, что наши войска помимо этого продвигаются в направлении Волчанска, куда была вывезена "администрация" россиян. Таким образом, не исключено, что в оперативный замысел входит выход на границу с РФ на северо-востоке Харьковской области.

