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Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте

Новина українською →
Украина, Суббота 10 сентября 2022 09:59
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте Фото: успешное контрнаступление ВСУ продолжается (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы продолжают свое контрнаступление и продвигаются, в частности, на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают операцию по отрезанию изюмской группировки оккупантов и отражают атаки на Донбассе, куда россияне бросают больше всего сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте

Восточная Украина (направление Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт аналитиков, украинские войска достигли окраины Купянска и продвигаются на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока (по состоянию на 9 сентября).

Предполагается, что украинские силы, скорее всего, разорвут российские наземные линии связи россиян с изюмом в ближайшие дни.

Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте

При этом военное руководство страны-агрессора направляет ресурсы на линию Харьков - Изюм, пытаясь остановить продвижение украинцев.

Также указано, что украинские удары повредили Купянский мост через реку Оскол, что ухудшит способность российских войск снабжать и укреплять свои позиции против украинских атак.

Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте

По данным карты, украинские войска, возможно, продвинулись на север от Грушовки (12 км на запад от Купянска) до российского логистического хаба в Великом Бурлуке, но эти сообщения остаются неоднозначными и неподтвержденным.

Южная Украина (Херсонская область)

На этой территории международные аналитики выделяют на карте три основных направления боевой активности: возле украинского плацдарма через реку Ингулец, к югу от административной границы Херсонско-Днепропетровской области и к северо-западу от Херсона. В Институте изучения войны утверждают, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области идет в пользу украинских бойцов и опровергают заявления Минобороны РФ, которые утверждают, что оккупанты якобы отбивают атаки.

Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте

Восточная Украина (Донецкая и Луганская области)

Как видно на карте ISW, российские войска пытались продвинуться в районе Бахмута. Также оккупанты не оставляют целей продвижения в Авдеевке, а также в районе Пески-Первомайское. Сообщается, что украинские военные провели штурм на юго-запад от Авдеевки накануне.

Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте

Аналитики по-прежнему утверждают, это направление является наиболее приоритетным для российских войск, ведь они сосредоточены на полном захвате Донбасса. Впрочем, успешных действий россиян здесь не наблюдается.

Напомним, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

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Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
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