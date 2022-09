Зайти в Балаклію, взяти Ізюм? Що відбувається на Харківському напрямку

До деокупованої цього тижня Балаклії офіційно повернулася українська влада. Сьогодні начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підняв тут державний прапор.

"Балаклія - це Україна! Сьогодні разом з військовими на чолі з командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським підняли український прапор", - зазначив він.

Сьогодні ж стало відомо, що саме Сирський відповідав за операцію зі звільнення Балаклії. По всій видимості, наступ застав російських окупантів зненацька. В одній з перехоплених розвідкою розмов бойовик так званої "ЛНР" скаржиться, що цілий полк відступив до Луганська.

"На валізах сидимо. Будемо відступати, напевно. Бігти. Хорошого тут мало. 202-й полк під Балаклією був, пішов до Луганська, половина потрапила в полон. Пішки підемо. З Балаклії пішки відступали до Луганська", - каже окупант.

За приємними новинами про витіснення росіян з населених пунктів Харківської області послідували трагічні. Північніше Балаклії у звільненому селі Гракове воєнні злочинці вбили двох чоловіків. Після деокупації місцевий житель повідомив, що його змусили закопати два тіла. Слідство вважає, що чоловіків катували, після чого кожному вистрілили в потилицю.

Сьогодні ж офіційно стало відомо, що ще одне велике місто в Харківській області - Куп'янськ - звільнено від російський окупантів. Сили оборони взяли його під контроль, а в соціальних мережах розлетілося фото з українським прапором.

Фото: українські сили в Куп'янську (facebook.com/popova.natali)

Інформацію підтвердив депутат Дергачівської міської ради Олексій Степаненко.

"Збройні сили України зайшли в Куп'янськ Харківської області. Українські військові з бойовим прапором 1-го механізованого батальйону 92-ї ОМБр", - написав він у соцмережі і прикріпив фото.

Фото: звільнений Куп'янськ (Facebook.com/AVS.Stepanenko)

РБК-Україна раніше писало про важливість Куп'янська для подальшої наступальної операції. Це місто є важливим залізничним центром, а вся російська логістика в даному районі була зав'язана саме на рейках, а не на автомобільних дорогах.

Українські правоохоронці відразу приступили до роботи в Куп'янську. Двом колаборантам заочно повідомили про підозру. За даними слідства, новий "керівник" місцевого лісгоспу і головний бухгалтер підприємства погодилися на добровільну співпрацю з окупантами. Зараз обидва переховуються на непідконтрольній території.

Також в мережі з'явилися фото спецпризначенців підрозділу "Альфа" Служби безпеки України, які зайшли до Куп'янська.

Дані про просування українських військ оперативно відображають сервіси, які відстежують ситуацію на землі. Згідно з картами Deepstatemap, напередодні ЗСУ звільнили населений пункт Борівське на Куп'янському напрямку і розширили сіру зону біля Шевченкового. Таким чином, сили оборони одночасно з наступом на Куп'янськ і в напрямку річки Оскол видавлюють окупаційні війська з південного заходу.

Фото: українські сили витісняють окупантів з Харківської області (Deepstatemap)

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), поряд зі звільненням Куп'янська українські сили просуватимуться на Ізюм з північного заходу, півночі, північного сходу і південного сходу. Очікується, що ЗСУ зосередяться на розриві російських наземних ліній зв'язку з ізюмом.

Станом на вчора окупанти ще намагалися направити ресурси на лінію Харків - Ізюм, щоб зупинити просування ЗСУ. Тим часом українська сторона пошкодила Куп'янський міст через річку Оскол, а також, імовірно, просунулися на захід від Куп'янська в напрямку російського логістичного хаба у Великому Бурлуці.

Фото: ситуація в Харківській області на 9 вересня (iswresearch.org)

Той же ISW в свіжому звіті зазначив, що сили оборони звільнили близько 2500 квадратних кілометрів в Харківській області і мають всі шанси найближчим часом оточити ізюмське угруповання противника. За даними британської розвідки, українське просування на Ізюм точно застало росіян зненацька.

"Російські війська, ймовірно, були захоплені зненацька. Сектор утримувався слабо, і українські частини зайняли або оточили кілька міст", - йдеться у звіті.

Британська сторона зробила висновок, що російським силам навколо Ізюма загрожує повна ізоляція. Проте вже у другій половині дня 10 вересня окупаційна влада оголосила про відступ з міста після того, як вчора провела нібито "евакуацію" населення. На даний момент вихід російських військ підтвердив лише так званий "заступник міністра інформації ДНР" Данило Безсонов.

Хоча найближчим часом дійсно очікуються хороші новини з Ізюму. Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram емодзі винограду, як би натякаючи на звільнення важливого з військової точки зору пункту, з якого росіяни здійснювали тиск в тому числі і на українське угруповання на Донбасі.

За ще непідтвердженими даними, ЗСУ вийшли на північні околиці Ізюма, а противник відступає за річку Оскол. У мережі вже розходиться відео з українськими військовими на в'їзді в місто. А російські ЗМІ пишуть, що наші війська крім цього просуваються в напрямку Вовчанська, куди була вивезена "адміністрація" росіян. Таким чином, не виключено, що в оперативний задум входить вихід на кордон з РФ на північному сході Харківської області.

Elements of Ukrainian 25th Airborne Brigade reached the northern entrance of Izium, #Kharkiv Oblast. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/r20PzskkGX