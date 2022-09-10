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Оккупанты объявили о выводе войск из Изюма

Новина українською →
Изюм, Суббота 10 сентября 2022 15:13
Оккупанты объявили о выводе войск из Изюма Фото: оккупанты объявили о выводе войск из Изюма (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты объявили о выводе своих войск из Изюма Харьковской области. Также это якобы касается и еще "некоторых других населенных пунктов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал пропагандиста так называемой "ДНР" Даниила Безсонова

"Так, из Изюма отошли, как и из некоторых других населенных пунктов Харьковского направления", - написал он.

Ситуация в Изюме

Напомним, что еще вчера, по состоянию на вторую половину дня, оккупационная власть объявила "эвакуацию" из Изюма, Купянска (который уже освободили ВСУ) и Великого Бурлука. Сообщалось, что людей вывозят на захваченную часть Луганской области и в Россию.

При этом, аналитики Института изучения войны утверждают, что украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с изюмом.

Похожее заявление звучало и от советника Офиса президента Алексея Арестовича. Он заявил, что над Изюмом нависла "очень серьезная угроза для оккупантов" и ВСУ способны перерезать пути снабжения украинской группировки россиян.

В сети уже появились фото и видео украинских бойцов из окрестностей Изюма, впрочем Генштаб по понятным причинам пока не дает информации относительно города.

Украинские бойцы, а именно - 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада публикует кадры из окрестностей города в Facebook.

Намеки на Банковой

Тем временем руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram эмодзи винограда. Вероятно, намекая на хорошие новости, ожидающие украинцев из города.

Оккупанты объявили о выводе войск из Изюма

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