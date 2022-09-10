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ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм, - ISW

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Харьковская область, Суббота 10 сентября 2022 09:03
ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм, - ISW Фото: ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области. ВСУ имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы продолжают наступление на Купянск и в сторону Изюма, по состоянию на 9 сентября, и принимают меры по изоляции там группировки российских сил. Если украинцам удастся разорвать российские наземные линии связи, то у них будет возможность создать котел вокруг Изюма и разрушить большую часть российских позиций на северо-востоке Украины", - говорится в отчете аналитиков.

Так, в ISW пришли к следующим выводам (главные тезисы):

  • Кремль бросает ресурсы в Харьковскую область в ответ на эффективные украинские операции;
  • Украинские войска достигли окраин Купянска и по состоянию на 9 сентября наступают на Изюм с северо-запада, севера, северо-востока и юго-востока. И, вероятно, в ближайшие дни перережут российские наземные пути сообщения с Изюмом;
  • Украинские бойцы, вероятно, уже продвинулись севернее Грушевахи в направлении российского логистического узла в Большом Бурлуке на северо-востоке Харьковской области;
  • ВСУ продолжают контрнаступательные операции на юге Украины, в частности, блокируют российские наземные пути сообщения, подрывая боевой дух российских оккупантов;
  • Российские войска проводили наземные атаки севернее Харькова и по всей восточной оси.

ВСУ освободили 2500 квадратных км территории и могут окружить Изюм, - ISW

Напомним, что по данным британской разведки, наступление украинских бойцов в районе Изюма застало врасплох российскую армию, а силы оккупантов вокруг города, вероятно, становятся все более изолированными.

Стоит отметить, что вчера оккупационные власти на захваченных территориях Харьковской области, в частности, Изюме, объявили эвакуацию. Людей вывозят на захваченную часть Луганской области и в Россию. Также накануне стало известно, что "власть" перебралась из Купянска в Волчанск, ближе к российской границе.

Детальнее о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении - собрало РБК-Украина в материале.

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