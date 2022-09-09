Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа

Освобождение Купянска (Харьковская область) от оккупантов является очень важным для украинских сил. Поскольку этот город является ключевым железнодорожным центром для российских войск.

Почему это важно?

"Купянск очень важен. Если наши войска смогут его освободить, то это является очень важным фактором. Потому, что город является важным железнодорожным центром, поскольку российская логистика, она до сих пор находится подвязанная именно под железную дорогу, а не, например, под автомобильные пути", - поясняет Жирохов изданию.

Прогноз аналитиков про 72 часа

По мнению эксперта, точно утверждать, что об освобождении Купянска именно за 72 часа (как об этом утром сообщают в Институте изучения войны, точно утверждать нельзя.

"Не понимаю из чего они (аналитики ISW - ред.) делают такие выводы...Потому, что кроме этого направления, у нас есть как минимум еще два других направления для наступления, которое идет. Потому как Генеральный штаб может перебрасывать резервы для таких сроков - трудно сказать...Но если это и произойдет, то это очень мощная победа", - отметил Жирохов.

Он объяснил, надо понимать, что любое наступление - это потеря техники и личного состава, поэтому насколько быстро подходят резервы нашим войскам неизвестно.

"Проще говоря, все эти сроки (по освобождению Купянска - ред.) зависят от резервов и как быстро они будут поступать, поскольку кроме Харьковской области есть и Херсонская область и Донбасс, которые не можно удержать без этого", - подытожил Жирохов.

Напомним, сегодня в традиционном отчете аналитики американского Института изучения войны ISW сообщили, что украинские войска достигли значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск, а потому могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

Немало важен и отчет Генштаба, который утром проинформировал, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Так, за 3 дня наши воины продвинулись уже на 50 километров.

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