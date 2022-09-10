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Актуальная карта войны в Украине: какие изменения на Харьковском направлении

Новина українською →
Харьков, Суббота 10 сентября 2022 12:55
Актуальная карта войны в Украине: какие изменения на Харьковском направлении Фото: ВСУ продолжают контратаковать врага на Харьковском направлении (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины продолжают контратаковать врага на Харьковском направлении. Армия РФ начала глобальное отступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой портал Deepstatemap.

Актуальная карта войны в Украине: какие изменения на Харьковском направлении

Вчера украинские войска смогли взять под контроль населенный пункт Боровское (Харьковская область). Таким образом, ВСУ смогли расширить серую зону возле Шевченково.

При этом уже утром украинские бойцы освободили правобережную часть города Купянск. Российская армия начала глобальное отступление.

Актуальная карта войны в Украине: какие изменения на Харьковском направлении

Тем временем на южном фронте особых изменений нет. Вчера бойцам ВСУ удалось освободить Благодатовку (Херсонская область). Согласно данным портала, бои сейчас могут идти за населенным пунктом Сухой Ставок - в районе Костромки.

Напомним, мы писали, что Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.

Также, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.

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