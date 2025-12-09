Дощі "замерзли": де в Україні помітили сьогодні сніг (фото, відео)
Сьогодні зранку мешканці деяких областей України помітили на землі, рослинах і будівлях невеликий шар снігу.
Докладніше про ситуацію зі снігом в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація зранку на високогір'ї Карпат
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 9 годину ранку 9 грудня 2025 року на горі Піп Іван було хмарно.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 7 м/с.
При цьому температура повітря була на рівні -5°C.
На оприлюдненому фото видно також, що на високогір'ї - невеликий шар снігу.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Куди ще в Україні завітав сніг
Про те, що "зима потроху набирає свої права" розповіла автор цифрового контенту у Facebook Галина Шевченко, опублікувавши відповідне відео.
Виходячи з інформації, оприлюдненої на сторінці, мешкає вона у селищі Драбів Золотоніського району Черкаської області.
Помітили сніг також і в Шосткинському районі Сумської області.
Хоча було його й небагато, проте подекуди він все ж таки затримався на поверхнях - траві, дорогах, гілках дерев, деяких будівлях.
Сніг 9 грудня у Сумський області (фото: РБК-Україна)
Крім того, трішки засніжило у місті Прилуки Чернігівської області.
Невеликий білий шар затримався на землі й деревах.
Сніг 9 грудня у Чернігівській області (фото: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди в Україні сьогодні
Варто зазначити, що напередодні метеоролог і синоптик Наталка Діденко попередила українців про можливі опади у вигляді мокрого снігу впродовж поточної доби:
- у Чернігівській області;
- у Сумській області;
- у східних областях;
- подекуди - у Черкаській області.
Тим часом "фаза дощів" може переважати сьогодні:
- у Житомирській області;
- у Київській області;
- у Вінницькій області;
- у західних областях.
Крім того, в Укргідрометцентрі повідомили, що на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей - вночі та вранці місцями ймовірний туман.
Вітер - переважно південний, на півдні країни - північно-східний (7-12 м/с). Хоча у Карпатах вдень окремі пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.
Температура повітря вдень:
- в середньому по Україні - від 0 до 5 градусів тепла;
- на заході та півдні країни - від 4 до 9 градусів вище нуля.
Прогноз погоди на вівторок, 9 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що погода в Україні впродовж поточного тижня дещо зміниться (у порівнянні з попереднім).
На це вплинуть, зокрема, атмосферні фронти з північного заходу.
Крім того, експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
