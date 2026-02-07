Такого не робили навіть терористи: Зеленський про атаки на АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, сьогоднішній обстріл України Росією мав рівень ударів, якого не дозволяв собі жоден терорист у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Він поінформував, що в ніч на 7 лютого росіяни били в тому числі по об'єктах, від яких залежать робота атомних станцій. Це у свою чергу становить загрозу не тільки для України, але й для Європи.

"Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв", - наголосив Зеленський.

Резюмуючи президент додав, що Росія повинна відчувати відповіді від усього світу, від усіх тих, кого справді цікавить небезпека.

Окрім того, Москва має демонструвати, що для неї мають значення не тільки такі удари та війна, але й переговори, які тривають і які мають дати результат.