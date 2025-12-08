Погода зміниться. Чи чекати в Україні сніг і морози найближчими днями

Ситуація з погодою в Україні впродовж поточного тижня - у порівнянні з попереднім - дещо зміниться. На це вплинуть, зокрема, атмосферні фронти з північного заходу.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Як зміниться погода в Україні найближчим часом

Згідно з інформацією експерта, вже найближчими днями - впродовж 9-11 грудня - синоптична ситуація в Україні зазнає змін.

"Тиск буде знижуватися, падати. І з північного заходу до нас будуть переміщуватися атмосферні фронти", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що саме вони робитимуть погоду "більш різноманітною".

"У порівнянні з попереднім тижнем, коли на нас впливало поле підвищеного атмосферного тиску й було переважно без опадів. Тільки так, мрячило трішки. І надходила більш тепла повітряна маса з південних широт", - нагадала фахівець.

Синоптик пояснила, що впродовж наступних трьох діб "на більшій частині території України пройдуть невеликі та помірні дощі". У деяких областях ймовірні також дощі з мокрим снігом.

Де і коли в Україні ймовірні дощі та мокрий сніг

Птуха повідомила, що опади з мокрим снігом ймовірні найближчими днями на сході та північному сході України.

Так, завтра (9 грудня), невеликий мокрий сніг та дощ можуть бути на сході країни - у Харківській, Луганській і Донецькій областях.

Вдень у західних і північних областях - просто помірний дощі. Тим часом решта територій ще залишатимуться без опадів.

"Трішки більше дощів розраховуємо саме на 10 грудня", - поділилась представниця УкрГМЦ та уточнила, що йдеться про "більшість областей".

Мокрий сніг тоді вже можливий не лише на сході, але й на північному сході.

"Додаються ще Сумська, Чернігівська, частково - Полтавська області", - зауважила синоптик.

Водночас вона прояснила, що йдеться не стільки про мокрий сніг, скільки про дощ із мокрим снігом.

"Але на Закарпатті, а вдень - і в північних та більшості центральних областей - також без опадів буде утримуватись погода", - додала Птуха.

Крім того, вона повідомила, що на якийсь "відчутний сніг" спеціалісти Укргідрометцентру поки що не розраховують.

Тобто на формування більш-менш суттєвого снігового покриву розраховувати наразі не варто.

"Трішки ось там 9 й 10 числа - на північному сході - подекуди може він (мокрий сніг, - Ред.) затримуватись на поверхнях. Але зовсім ненадовго, адже в денні години в нас плюсові значення температури стабільно. Тому якщо десь і затримається, то буде інтенсивно танути", - розповіла експерт.

Що буде з температурою повітря в Україні

Якщо говорити про температуру повітря впродовж поточного тижня, то у вівторок, 9 грудня, синоптики очікують дещо нижчі значення.

"Завтра у нас температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. Вдень - 0-5 градусів тепла. На заході та півдні країни завтра вночі 1-6 градусів тепла, вдень +4+9°C", - повідомила Птуха.

Водночас вона зауважила, що "це - все одно ще досить тепло як для цієї пори року".

"А ось 10 та 11 грудня в Україні, крім північно-східної частини, прогнозується поступове підвищення температури - на 3 на 6 градусів у порівнянні з попередніми днями", - розповіла синоптик.

За її словами, потім (впродовж 10-11 грудня) температура повітря вночі вже становитиме 0-7 градусів тепла. Вдень - від 4 до 11 градусів вище нуля.

"І лише у північно-східній частині - Чернігівська, Сумська, Харківська області - вночі від 4 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень - 1-7 градусів тепла. Тому трішки бачимо підвищення може бути. Але не всюди", - поділилась представниця УкрГМЦ.

Наприкінці робочого тижня й на початку вихідних - 12 та 13 грудня - температурні показники в Україні також не зазнають суттєвих змін.

"Лише 13 числа трішечки може бути зниження. Там вже температура і вдень, і вночі становитиме 0-6 градусів тепла. Буде така, більш одноманітна вона", - уточнила Птуха.

Тим часом у західних областях вночі може бути 0-6 морозу, оскільки "там можуть бути певні прояснення".

"А вдень на півдні країни +3+9 градусів знову ж таки залишається", - підсумувала синоптик.