Теплий старт зими? Синоптики розповіли, яким може бути грудень в Україні

Понеділок 24 листопада 2025 17:36
Теплий старт зими? Синоптики розповіли, яким може бути грудень в Україні Грудень - перший місяць зимового періоду за календарем (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Коли починається метеорологічна зима

За даними експертів Укргідрометцентру, метеорологічна зима починається після стійкого переходу середньої добової температури через 0 градусів - у бік зниження.

"В основному у першій (на півдні країни - у другій) декаді грудня, на північному сході країни та в Карпатах - наприкінці листопада", - пояснили українцям.

Температура повітря в Україні в грудні

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою грудня, середня місячна температура повітря складає:

  • по Україні - від 1 до 5 градусів морозу;
  • у південних областях і на Закарпатті - місцями від 0 до 2 градусів тепла;
  • у Криму - до 6 градусів вище нуля.

При цьому абсолютний мінімум температури повітря становить:

  • 22,2 - 34,2 градуса морозу;
  • у більшості східних, у Львівській та Івано-Франківській областях - місцями 34,5 - 37,9 градуса морозу;
  • на півдні країни - місцями 10,4 - 24,4 градуса морозу.

Тим часом абсолютний максимум у грудні:

  • від 9,7 до 20,2 градуса тепла;
  • у Криму - до 25,4 вище нуля.

Скільки опадів буває у перший місяць зими

Середня місячна кількість опадів у грудні, за даними УкрГМЦ, складає 30-66 мм.

На Закарпатті, у Карпатах та в Криму - місцями 76-139 мм.

"У більшості областей утворюється сніговий покрив, на півдні країни встановлюється не кожного року", - додали спеціалісти.

Крім того, у грудні відмічені:

  • сильний вітер;
  • хуртовини;
  • налипання мокрого снігу.

Під час відлиг - формуються тумани та ожеледь.

Яким може бути грудень в Україні цього року

Насамкінець синоптики поділились попереднім прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у грудні 2025 року в Україні.

Так, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла.

"Що на 2 градуси вище за норму", - наголосили в УкрГМЦ.

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм. А у гірських районах - місцями 88-105 мм (що в межах 80-100% норми).

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

При цьому сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.

Крім того, в УкрГМЦ підбили підсумки погодних умов впродовж першої декади листопада 2025 року в різних регіонах і розповіли, як вони вплинули на ріст і розвиток озимих культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

