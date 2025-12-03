Морози прийдуть раптово? В Укргідрометцентрі пояснили, якою може бути ця зима
В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються, від чого залежать, а також якою може бути цьогорічна зима в Україні.
Хто працює над сезонними й місячними прогнозами
Українцям розповіли, що сьогодні у світі над сезонними та місячними прогнозами працюють вчені метеорологи 15 центрів.
При цьому в Європі зосереджено 5 таких центрів. Вони знаходяться у погодних прогностичних центрах:
- Великої Британії;
- Франції;
- Німеччини;
- Італії.
Тим часом Європейська програма Copernicus ("Копернікус") об'єднала з метою довгострокового прогнозування не тільки європейські, але й погодні центри США, Японії та Південної Кореї.
На чому базуються довгострокові прогнози погоди
В УкрГМЦ повідомили, що прогнози на сезон (місяць):
- базуються на результатах динамічних моделей;
- включають статистичні моделі та телекомунікації (зв'язки) великомасштабних циркуляційних процесів в атмосфері.
Крім того, прогнози враховують температурний режим водної поверхні океанів (наявність Ель-Нінья - додатньої аномалії, чи Ла-Нінья - від'ємної аномалії в екваторіальній частині Тихого океану).
Водночас для погодних умов в Європі важлива великомасштабна циркуляція повітряних мас біля Ісландії.
"Якщо біля Ісландії активно утворюються циклони (додатня фаза північно-атлантичного коливання NAO+), то на Європу (особливо західну та північну частини) надходить вологе і тепле атлантичне повітря, зумовлюючи теплу зиму", - пояснили в Укргідрометцентрі.
Якщо ж ісландський мінімум "слабко виражений (від'ємна фаза NAO-), над Європою переважно формується поле підвищеного тиску", що:
- сприяє поширенню холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу;
- зумовлює холодну зиму.
Тим часом погодні умови в східній частині Європи, зокрема в Україні, залежать і від активності Полярного вихору (індекс АО):
- за додатньої фази (сильний вихор над Північним полюсом) в Європі переважає західне перенесення повітряних мас і до України надходить вологе і тепле повітря атлантичного походження;
- за від'ємної фази (слабкий вихор), може відбуватися вторгнення холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу на тривалий період.
Про що свідчить наявна інформація щодо поточної зими
Згідно з наявною фактичною та прогностичною інформацією на період з грудня 2025 року по січень і лютий 2026 року:
- над Тихим океаном спостерігатимуться слабкі умови Ла-Нінья;
- але переважатимуть додатні аномалії температури поверхні води над тропічною та північною частинами Атлантики.
Ймовірно також, що впродовж зимових місяців спостерігатиметься нейтральна та додатня фази Північно-атлантичного коливання NAO+ (посилення Ісландського мінімуму).
"Що зумовить циклонічний характер погодних умов над Європою (особливо північно-західною частиною) і переміщення теплого і вологого атлантичного повітря вглиб континенту", - повідомили в УкрГМЦ.
При цьому активність Полярного вихору зазнаватиме коливань.
Тому західне перенесення повітряних мас над Європою може перериватися вторгненнями холодного арктичного повітря з півночі та північного сходу.
Через це "на тлі загалом теплої погоди будуть періоди справжньої зими".
"Більш ймовірно це може відбутися в січні-лютому", - пояснили українцям.
Які тенденції характерні для зимового періоду в Україні
Виходячи з результатів аналізу температурних показників за останні 30 років можна визначити такі тенденції, характерні для території України в зимовий період:
- середня місячна температура зимових місяців (особливо січня та лютого) підвищилася на 2,0-2,5°C;
- суттєво скоротилась тривалість зимового періоду із середньодобовою температурою нижче нуля градусів;
- сума від'ємних температур впродовж зимового періоду скоротилась майже у два рази;
- кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів - щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень.
Якою може бути поточна зима в Україні
Виходячи із наведеної вище інформації, в Укргідрометцентрі розповіли про такі висновки щодо майбутньої зими в Україні:
- середня температура зимових місяців (грудень, січень, лютий) очікується вищою за норму на 1,5-2°C;
- більшість днів холодного періоду матимуть додатню аномалію середньої добової температури повітря.
Не виключені при цьому й періоди холодної (морозної погоди) тривалістю від 3 до 7 днів (може бути також один період на 10-20 діб) - із мінімальною температурою здебільшого в діапазоні від 5 до 18 градусів морозу.
У північній частині та у Карпатах - в окремі дні - температура повітря може бути навіть дещо нижчою.
"Найбільш ймовірно в січні та лютому", - уточнили в УкрГМЦ.
Повідомляється також, що у холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін:
- нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань;
- випадіння опадів різної інтенсивності та тривалості;
- спостерігатимуться небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
