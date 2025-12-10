В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

Сьогодні в деяких містах України у різних областях випав сніг. Десь його вже помічали раніше, для інших локацій - він став першим у цьому зимовому сезоні.

Що було з погодою на високогір'ї зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:50 10 грудня 2025 року на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 6 м/с.

При цьому температура повітря становила -2°C.

Виходячи з опублікованого фото (авторства ДСНС Франківщини), на вершинах гір - подекуди сніг.

При цьому варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Де ще в Україні випав сьогодні сніг

Вночі суттєво засніжило у Харкові.

Згідно з інформацією прес-служби Харківської міської ради у Telegram, бригади спеціалізованого комунального підприємства (СКП) "Харківзеленбуд" ще вдосвіта почали розчищати сніг на доріжках та алеях.

"Щоб харків'янам зранку було зручно пересуватися містом", - пояснили громадянам і опублікували відповідні кадри.

Про перший сніг повідомили також у Запоріжжі.

На сторінці "Перший Запорізький" у Facebook уточнили, що сніг у місті - невеликий, але "все одно додає трішки новорічного настрою".

"У місті одразу з'являється відчуття зими", - додали автори публікації.

Дивлячись на оприлюднені кадри дійсно можна побачити лапатий сніг, який затримався на землі, рослинах, деревах, тротуарах і будівлях.

Тим часом у КП "Запоріжремсервіс" повідомили, що знають, як зустрічати перший сніг.

"Спецтехніка вийшла у місто та працює на внутрішньоквартальних дорогах", - розповіли українцям у Facebook.

Уточнюється, що "посипні матеріали було підготовано до сезону як годиться - заздалегідь - тож сьогодні ще вдосвіта робітники автотранспортної служби обробляють проїзди, приділяючи особливу увагу спускам/підйомам".

"Зрання стали до справи й двірники "Запоріжремсервісу": прибирають сніг на пішохідних зонах прибудинкових територій. Хай зимова погода буде лише в радість", - підсумували у комунальному підприємстві й опублікували відповідні фото.

Про перший сніг повідомило сьогодні також комунальне підприємство "Рідне місто" Самарівської міської ради Дніпропетровської області.

Зазначається, що сьогодні Самар зустрівся з першими ознаками зими - мокрим снігом і слизькими дорогами, тож комунальники вийшли на чергування і "працюють у штатному зимовому режимі".

Уточнюється, що ще з ночі спецтехніка КП "Рідне місто" на маршрутах:

очищає дороги від снігу;

обробляє покриття протиожеледною сумішшю;

стежить за тим, щоб рух був максимально безпечним.

"Пішохідні зони теж під контролем. Наші працівники активно очищають пішохідні переходи та тротуари, щоб мешканці могли безпечно пересуватися містом", - повідомили місцевим мешканцям.

У комунальному підприємстві додали, що "команда працює на випередження, аби погодні "каруселі" не створювали незручностей для водіїв та пішоходів".

"Просимо всіх бути уважними - мокрий сніг швидко перетворюється на слизьку кірку. Зима тільки починається. Тримаємо ситуацію під контролем", - підсумували у КП "Рідне місто".

Зустрічають зимову погоду у повній готовності й комунальники міста Дніпро - зночі чистять сніг на дорогах і тротуарах.

У прес-службі Дніпровської міської ради уточнили, що станом на 7 ранку на вулицях міста працювали: 41 піскорозкидач, 4 навантажувачі, 7 одиниць мінітехніки та 500 працівників.

Вони забезпечували безпечний проїзд і пересування містом (при цьому було використано щонайменше 870 тонн протиожеледного матеріалу).

"Роботи тривають - комунальники продовжують очищувати дороги та тротуари, щоб Дніпро залишався безпечним у будь-яку погоду. Будьте уважні на дорогах та бережіть себе", - підсумували у міськраді.

Кадрами засніженого Дніпра поділились також на сторінці "Інформатор Дніпро" у Facebook.

Чимало снігу випало також у Полтаві.

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Ми - Полтава", ранок для місцевих мешканців і гостей міста був по-справжньому зимовим.

При цьому вже незабаром громадянам повідомили про "іншу сторону сніжної погоди".

"На зупинках сьогодні суцільне багно й калюжі", - уточнили автори публікації.

Тим часом в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла, що перший сніг Полтавська громада зустріла в повній готовності.

"Полтавське КАТП-1628 розпочало прибирання снігу на дорогах міста опівночі, задіявши всю техніку, що була на чергуванні. О 2:00 на маршрути вивели додаткові машини", - поділилась вона.

Крім того, для безпечного руху пішоходів почали свою роботу раніше двірники - не о 7:00, а вже о 6:00.

"Пріоритет - входи в під'їзди, доріжки, тротуари та ключові пішохідні маршрути громади", - зауважила представниця Полтавської міської ради.

Згідно з її інформацією, "нині ситуація контрольована".

"Комунальні служби продовжують роботу, щоб вулиці Полтавської громади залишалися чистими й безпечними", - підсумувала Ямщикова.

Що прогнозують синоптики на сьогодні

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 10 грудня погода очікується хмарною.

Вдень у південно-східній частині України - невеликий дощ.

На сході та північному сході країни - дощ із мокрим снігом.

Подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень:

в середньому по Україні - від 4 до 9 градусів тепла;

на сході та північному сході країни - від 0 до 5 градусів тепла.

Насамкінець синоптики пояснили, що така погода сьогодні зумовлена тим, що в Україну з північного заходу швидко переміщується атмосферний фронт.

