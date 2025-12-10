В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)
Сьогодні в деяких містах України у різних областях випав сніг. Десь його вже помічали раніше, для інших локацій - він став першим у цьому зимовому сезоні.
Докладніше про ситуацію зі снігом в Україні сьогодні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що було з погодою на високогір'ї зранку
Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:50 10 грудня 2025 року на горі Піп Іван було хмарно.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 6 м/с.
При цьому температура повітря становила -2°C.
Виходячи з опублікованого фото (авторства ДСНС Франківщини), на вершинах гір - подекуди сніг.
Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
При цьому варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Де ще в Україні випав сьогодні сніг
Вночі суттєво засніжило у Харкові.
Згідно з інформацією прес-служби Харківської міської ради у Telegram, бригади спеціалізованого комунального підприємства (СКП) "Харківзеленбуд" ще вдосвіта почали розчищати сніг на доріжках та алеях.
"Щоб харків'янам зранку було зручно пересуватися містом", - пояснили громадянам і опублікували відповідні кадри.
Про перший сніг повідомили також у Запоріжжі.
На сторінці "Перший Запорізький" у Facebook уточнили, що сніг у місті - невеликий, але "все одно додає трішки новорічного настрою".
Публікація "Перший Запорізький" (скриншот: facebook.com/1newszp)
"У місті одразу з'являється відчуття зими", - додали автори публікації.
Дивлячись на оприлюднені кадри дійсно можна побачити лапатий сніг, який затримався на землі, рослинах, деревах, тротуарах і будівлях.
Перший сніг у Запоріжжі (кадри з відео: facebook.com/1newszp)
Тим часом у КП "Запоріжремсервіс" повідомили, що знають, як зустрічати перший сніг.
"Спецтехніка вийшла у місто та працює на внутрішньоквартальних дорогах", - розповіли українцям у Facebook.
Уточнюється, що "посипні матеріали було підготовано до сезону як годиться - заздалегідь - тож сьогодні ще вдосвіта робітники автотранспортної служби обробляють проїзди, приділяючи особливу увагу спускам/підйомам".
"Зрання стали до справи й двірники "Запоріжремсервісу": прибирають сніг на пішохідних зонах прибудинкових територій. Хай зимова погода буде лише в радість", - підсумували у комунальному підприємстві й опублікували відповідні фото.
Про перший сніг повідомило сьогодні також комунальне підприємство "Рідне місто" Самарівської міської ради Дніпропетровської області.
Зазначається, що сьогодні Самар зустрівся з першими ознаками зими - мокрим снігом і слизькими дорогами, тож комунальники вийшли на чергування і "працюють у штатному зимовому режимі".
Уточнюється, що ще з ночі спецтехніка КП "Рідне місто" на маршрутах:
- очищає дороги від снігу;
- обробляє покриття протиожеледною сумішшю;
- стежить за тим, щоб рух був максимально безпечним.
"Пішохідні зони теж під контролем. Наші працівники активно очищають пішохідні переходи та тротуари, щоб мешканці могли безпечно пересуватися містом", - повідомили місцевим мешканцям.
У комунальному підприємстві додали, що "команда працює на випередження, аби погодні "каруселі" не створювали незручностей для водіїв та пішоходів".
"Просимо всіх бути уважними - мокрий сніг швидко перетворюється на слизьку кірку. Зима тільки починається. Тримаємо ситуацію під контролем", - підсумували у КП "Рідне місто".
Зустрічають зимову погоду у повній готовності й комунальники міста Дніпро - зночі чистять сніг на дорогах і тротуарах.
Публікація Дніпровської міської ради (скриншот: facebook.com/dneprorada)
У прес-службі Дніпровської міської ради уточнили, що станом на 7 ранку на вулицях міста працювали: 41 піскорозкидач, 4 навантажувачі, 7 одиниць мінітехніки та 500 працівників.
Техніка на дорозі (фото: dniprorada.gov.ua)
Вони забезпечували безпечний проїзд і пересування містом (при цьому було використано щонайменше 870 тонн протиожеледного матеріалу).
Робота комунальників міста (фото: dniprorada.gov.ua)
"Роботи тривають - комунальники продовжують очищувати дороги та тротуари, щоб Дніпро залишався безпечним у будь-яку погоду. Будьте уважні на дорогах та бережіть себе", - підсумували у міськраді.
Сніг у Дніпрі (фото: dniprorada.gov.ua)
Кадрами засніженого Дніпра поділились також на сторінці "Інформатор Дніпро" у Facebook.
Чимало снігу випало також у Полтаві.
Згідно з інформацією Telegram-каналу "Ми - Полтава", ранок для місцевих мешканців і гостей міста був по-справжньому зимовим.
При цьому вже незабаром громадянам повідомили про "іншу сторону сніжної погоди".
"На зупинках сьогодні суцільне багно й калюжі", - уточнили автори публікації.
Тим часом в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла, що перший сніг Полтавська громада зустріла в повній готовності.
"Полтавське КАТП-1628 розпочало прибирання снігу на дорогах міста опівночі, задіявши всю техніку, що була на чергуванні. О 2:00 на маршрути вивели додаткові машини", - поділилась вона.
Крім того, для безпечного руху пішоходів почали свою роботу раніше двірники - не о 7:00, а вже о 6:00.
"Пріоритет - входи в під'їзди, доріжки, тротуари та ключові пішохідні маршрути громади", - зауважила представниця Полтавської міської ради.
Згідно з її інформацією, "нині ситуація контрольована".
"Комунальні служби продовжують роботу, щоб вулиці Полтавської громади залишалися чистими й безпечними", - підсумувала Ямщикова.
Що прогнозують синоптики на сьогодні
Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 10 грудня погода очікується хмарною.
Вдень у південно-східній частині України - невеликий дощ.
На сході та північному сході країни - дощ із мокрим снігом.
Подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.
Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вдень:
- в середньому по Україні - від 4 до 9 градусів тепла;
- на сході та північному сході країни - від 0 до 5 градусів тепла.
Насамкінець синоптики пояснили, що така погода сьогодні зумовлена тим, що в Україну з північного заходу швидко переміщується атмосферний фронт.
Прогноз погоди на середу, 10 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, що вчора (9 грудня) сніг помітили мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України.
Тим часом раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що погода в Україні впродовж поточного тижня дещо зміниться (у порівнянні з попереднім).
Крім того, експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.