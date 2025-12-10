ua en ru
Ср, 10 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

Середа 10 грудня 2025 11:08
UA EN RU
В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео) У деяких містах України сьогодні засніжило (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні в деяких містах України у різних областях випав сніг. Десь його вже помічали раніше, для інших локацій - він став першим у цьому зимовому сезоні.

Докладніше про ситуацію зі снігом в Україні сьогодні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що було з погодою на високогір'ї зранку

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 08:50 10 грудня 2025 року на горі Піп Іван було хмарно.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 6 м/с.

При цьому температура повітря становила -2°C.

Виходячи з опублікованого фото (авторства ДСНС Франківщини), на вершинах гір - подекуди сніг.

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

При цьому варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).

Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Де ще в Україні випав сьогодні сніг

Вночі суттєво засніжило у Харкові.

Згідно з інформацією прес-служби Харківської міської ради у Telegram, бригади спеціалізованого комунального підприємства (СКП) "Харківзеленбуд" ще вдосвіта почали розчищати сніг на доріжках та алеях.

"Щоб харків'янам зранку було зручно пересуватися містом", - пояснили громадянам і опублікували відповідні кадри.

Про перший сніг повідомили також у Запоріжжі.

На сторінці "Перший Запорізький" у Facebook уточнили, що сніг у місті - невеликий, але "все одно додає трішки новорічного настрою".

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Публікація "Перший Запорізький" (скриншот: facebook.com/1newszp)

"У місті одразу з'являється відчуття зими", - додали автори публікації.

Дивлячись на оприлюднені кадри дійсно можна побачити лапатий сніг, який затримався на землі, рослинах, деревах, тротуарах і будівлях.

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Перший сніг у Запоріжжі (кадри з відео: facebook.com/1newszp)

Тим часом у КП "Запоріжремсервіс" повідомили, що знають, як зустрічати перший сніг.

"Спецтехніка вийшла у місто та працює на внутрішньоквартальних дорогах", - розповіли українцям у Facebook.

Уточнюється, що "посипні матеріали було підготовано до сезону як годиться - заздалегідь - тож сьогодні ще вдосвіта робітники автотранспортної служби обробляють проїзди, приділяючи особливу увагу спускам/підйомам".

"Зрання стали до справи й двірники "Запоріжремсервісу": прибирають сніг на пішохідних зонах прибудинкових територій. Хай зимова погода буде лише в радість", - підсумували у комунальному підприємстві й опублікували відповідні фото.

Про перший сніг повідомило сьогодні також комунальне підприємство "Рідне місто" Самарівської міської ради Дніпропетровської області.

Зазначається, що сьогодні Самар зустрівся з першими ознаками зими - мокрим снігом і слизькими дорогами, тож комунальники вийшли на чергування і "працюють у штатному зимовому режимі".

Уточнюється, що ще з ночі спецтехніка КП "Рідне місто" на маршрутах:

  • очищає дороги від снігу;
  • обробляє покриття протиожеледною сумішшю;
  • стежить за тим, щоб рух був максимально безпечним.

"Пішохідні зони теж під контролем. Наші працівники активно очищають пішохідні переходи та тротуари, щоб мешканці могли безпечно пересуватися містом", - повідомили місцевим мешканцям.

У комунальному підприємстві додали, що "команда працює на випередження, аби погодні "каруселі" не створювали незручностей для водіїв та пішоходів".

"Просимо всіх бути уважними - мокрий сніг швидко перетворюється на слизьку кірку. Зима тільки починається. Тримаємо ситуацію під контролем", - підсумували у КП "Рідне місто".

Зустрічають зимову погоду у повній готовності й комунальники міста Дніпро - зночі чистять сніг на дорогах і тротуарах.

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Публікація Дніпровської міської ради (скриншот: facebook.com/dneprorada)

У прес-службі Дніпровської міської ради уточнили, що станом на 7 ранку на вулицях міста працювали: 41 піскорозкидач, 4 навантажувачі, 7 одиниць мінітехніки та 500 працівників.

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Техніка на дорозі (фото: dniprorada.gov.ua)

Вони забезпечували безпечний проїзд і пересування містом (при цьому було використано щонайменше 870 тонн протиожеледного матеріалу).

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Робота комунальників міста (фото: dniprorada.gov.ua)

"Роботи тривають - комунальники продовжують очищувати дороги та тротуари, щоб Дніпро залишався безпечним у будь-яку погоду. Будьте уважні на дорогах та бережіть себе", - підсумували у міськраді.

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Сніг у Дніпрі (фото: dniprorada.gov.ua)

Кадрами засніженого Дніпра поділились також на сторінці "Інформатор Дніпро" у Facebook.

Чимало снігу випало також у Полтаві.

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Ми - Полтава", ранок для місцевих мешканців і гостей міста був по-справжньому зимовим.

При цьому вже незабаром громадянам повідомили про "іншу сторону сніжної погоди".

"На зупинках сьогодні суцільне багно й калюжі", - уточнили автори публікації.

Тим часом в. о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова розповіла, що перший сніг Полтавська громада зустріла в повній готовності.

"Полтавське КАТП-1628 розпочало прибирання снігу на дорогах міста опівночі, задіявши всю техніку, що була на чергуванні. О 2:00 на маршрути вивели додаткові машини", - поділилась вона.

Крім того, для безпечного руху пішоходів почали свою роботу раніше двірники - не о 7:00, а вже о 6:00.

"Пріоритет - входи в під'їзди, доріжки, тротуари та ключові пішохідні маршрути громади", - зауважила представниця Полтавської міської ради.

Згідно з її інформацією, "нині ситуація контрольована".

"Комунальні служби продовжують роботу, щоб вулиці Полтавської громади залишалися чистими й безпечними", - підсумувала Ямщикова.

Що прогнозують синоптики на сьогодні

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж 10 грудня погода очікується хмарною.

Вдень у південно-східній частині України - невеликий дощ.

На сході та північному сході країни - дощ із мокрим снігом.

Подекуди - ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень:

  • в середньому по Україні - від 4 до 9 градусів тепла;
  • на сході та північному сході країни - від 0 до 5 градусів тепла.

Насамкінець синоптики пояснили, що така погода сьогодні зумовлена тим, що в Україну з північного заходу швидко переміщується атмосферний фронт.

В Україні знову засніжило: де сьогодні побіліли вулиці (фото, відео)Прогноз погоди на середу, 10 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, що вчора (9 грудня) сніг помітили мешканці деяких населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей України.

Тим часом раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що погода в Україні впродовж поточного тижня дещо зміниться (у порівнянні з попереднім).

Крім того, експерти УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Погода на день Снігопад Послуги ЖКГ Метеоролог
Новини
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка, - джерела
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті