Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше

Нагадаємо, що ворожі сили неодноразово завдавали системних ударів по залізничній інфраструктурі України.

Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області. Там російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.

Так, наприклад, РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп.

27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування багатьох пасажирів.

Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.

Вночі 8 лютого російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим було скасовано низку рейсів.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

