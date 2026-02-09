Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше

Через ворожі обстріли залізничної інфраструктури на деяких напрямках у різних областях України можливі затримки поїздів УЗ. На окремих ділянках пасажирів задля безпеки перевозитимуть автобусами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Станом на 09:08 понеділка, 9 лютого, українцям повідомили про нові ворожі обстріли залізничної інфраструктури, внаслідок чого було пошкоджено:
"Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях", - додали у компанії.
З огляду на таку ситуацію, прямувати із затримками можуть поїзди:
Оперативні зміни можливі також:
У Харківській області України ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.
"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - наголосили в "Укрзалізниці".
У регіоні Запоріжжя триває посилений моніторинг безпекової ситуації.
"Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери", - пояснили в УЗ.
Тим часом пасажирів попросили уважно слухати інструкції:
Насамкінець, у компанії подякували БФ "Проліска" за допомогу:
Уточнюється, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає з організацією посадки та реєстрацією пасажирів на борту.
"Продовжуємо рух і пріоритезуємо безпеку", - підсумували в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що ворожі сили неодноразово завдавали системних ударів по залізничній інфраструктурі України.
Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області. Там російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.
Так, наприклад, РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп.
27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування багатьох пасажирів.
Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.
Вночі 8 лютого російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим було скасовано низку рейсів.
Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.
