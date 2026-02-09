UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Затримки й автобуси через обстріли: в яких областях поїзди УЗ курсують сьогодні інакше

УЗ поділилась оперативним статусом руху поїздів 9 лютого у чотирьох областях (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Через ворожі обстріли залізничної інфраструктури на деяких напрямках у різних областях України можливі затримки поїздів УЗ. На окремих ділянках пасажирів задля безпеки перевозитимуть автобусами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Читайте також: РФ б'є по залізниці: на Запоріжжі дрон атакував станцію та пошкодив локомотив (фото)

Сумська і Чернігівська області

Станом на 09:08 понеділка, 9 лютого, українцям повідомили про нові ворожі обстріли залізничної інфраструктури, внаслідок чого було пошкоджено:

  • локомотив;
  • контактну мережу.

"Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях", - додали у компанії.

З огляду на таку ситуацію, прямувати із затримками можуть поїзди:

  • "Суми - Київ";
  • "Суми - Харків".

Оперативні зміни можливі також:

  • у регіональному сполученні;
  • у приміському сполученні.

Харківська область

У Харківській області України ділянка "Лозова - Барвінкове - Краматорськ" і надалі залишається зоною підвищеного ризику.

"Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об'їздом", - наголосили в "Укрзалізниці".

Запорізька область

У регіоні Запоріжжя триває посилений моніторинг безпекової ситуації.

"Залежно від обстановки можемо як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери", - пояснили в УЗ.

Тим часом пасажирів попросили уважно слухати інструкції:

  • поїзних бригад;
  • вокзальних стюардів.

Хто допомагає УЗ з трансферами та евакуацією

Насамкінець, у компанії подякували БФ "Проліска" за допомогу:

  • з автобусними трансферами на запорізькому та краматорському напрямках;
  • за надійне плече в евакуації цивільних з Донецької області до евакорейсів УЗ на Харківщині.

Уточнюється, що під час трансферів команда "Проліски" допомагає з організацією посадки та реєстрацією пасажирів на борту.

"Продовжуємо рух і пріоритезуємо безпеку", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що ворожі сили неодноразово завдавали системних ударів по залізничній інфраструктурі України.

Спершу під прицілом опинилися північні регіони - Чернігівська та Сумська області. Там російські війська цілеспрямовано тероризували працівників залізниці.

Так, наприклад, РФ кілька днів поспіль тероризувала Конотоп.

27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування багатьох пасажирів.

Паралельно з цим "Укрзалізниця" повідомила про скасування частини поїздів і тимчасові зміни в розкладі приміського сполучення у Харківській області.

Вночі 8 лютого російські війська вкотре атакували залізничну інфраструктуру Чернігівської області. У зв'язку з цим було скасовано низку рейсів.

Пасажирів закликають стежити за оновленнями та враховувати коригування під час планування поїздок.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяІнфраструктураАтака дронівАвтобусиПоїздиПодорожіРакетна атакаПотягиПасажири