Задержки и автобусы из-за обстрелов: в каких областях поезда УЗ курсируют сегодня иначе

Сумская и Черниговская области

По состоянию на 09:08 понедельника, 9 февраля, украинцам сообщили о новых вражеских обстрелах железнодорожной инфраструктуры, в результате чего были повреждены:

локомотив;

контактная сеть.

"Железнодорожники и пассажиры на Сумщине находятся в укрытиях", - добавили в компании.

Учитывая такую ситуацию, следовать с задержками могут поезда:

"Сумы - Киев";

"Сумы - Харьков".

Оперативные изменения возможны также:

в региональном сообщении;

в пригородном сообщении.

Харьковская область

В Харьковской области Украины участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенного риска.

"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Запорожская область

В регионе Запорожья продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью.

"В зависимости от обстановки можем как пропускать поезда, так и применять автобусные трансферы", - объяснили в УЗ.

Тем временем пассажиров попросили внимательно слушать инструкции:

поездных бригад;

вокзальных стюардов.

Кто помогает УЗ с трансферами и эвакуацией

В завершение, в компании поблагодарили БФ "Пролиска" за помощь:

с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях;

за надежное плечо в эвакуации гражданских из Донецкой области к эвакорейсам УЗ на Харьковщине.

Уточняется, что во время трансферов команда "Пролиска" помогает с организацией посадки и регистрацией пассажиров на борту.

"Продолжаем движение и приоритезируем безопасность", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)