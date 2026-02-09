RU

Общество Образование Деньги Изменения

Задержки и автобусы из-за обстрелов: в каких областях поезда УЗ курсируют сегодня иначе

УЗ поделилась оперативным статусом движения поездов 9 февраля в четырех областях (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Из-за вражеских обстрелов железнодорожной инфраструктуры на некоторых направлениях в разных областях Украины возможны задержки поездов УЗ. На отдельных участках пассажиров в целях безопасности будут перевозить автобусами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: РФ бьет по железной дороге: на Запорожье дрон атаковал станцию и повредил локомотив (фото)

Сумская и Черниговская области

По состоянию на 09:08 понедельника, 9 февраля, украинцам сообщили о новых вражеских обстрелах железнодорожной инфраструктуры, в результате чего были повреждены:

  • локомотив;
  • контактная сеть.

"Железнодорожники и пассажиры на Сумщине находятся в укрытиях", - добавили в компании.

Учитывая такую ситуацию, следовать с задержками могут поезда:

  • "Сумы - Киев";
  • "Сумы - Харьков".

Оперативные изменения возможны также:

  • в региональном сообщении;
  • в пригородном сообщении.

Харьковская область

В Харьковской области Украины участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенного риска.

"Проезд на этом участке обеспечиваем автобусным объездом", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Запорожская область

В регионе Запорожья продолжается усиленный мониторинг ситуации с безопасностью.

"В зависимости от обстановки можем как пропускать поезда, так и применять автобусные трансферы", - объяснили в УЗ.

Тем временем пассажиров попросили внимательно слушать инструкции:

  • поездных бригад;
  • вокзальных стюардов.

Кто помогает УЗ с трансферами и эвакуацией

В завершение, в компании поблагодарили БФ "Пролиска" за помощь:

  • с автобусными трансферами на запорожском и краматорском направлениях;
  • за надежное плечо в эвакуации гражданских из Донецкой области к эвакорейсам УЗ на Харьковщине.

Уточняется, что во время трансферов команда "Пролиска" помогает с организацией посадки и регистрацией пассажиров на борту.

"Продолжаем движение и приоритезируем безопасность", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что вражеские силы неоднократно наносили системные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Сначала под прицелом оказались северные регионы - Черниговская и Сумская области. Там российские войска целенаправленно терроризировали работников железной дороги.

Так, например, РФ несколько дней подряд терроризировала Конотоп.

27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвинково" (в Харьковской области). Вражеский удар привел к гибели и травмированию многих пассажиров.

Параллельно с этим "Укрзалізниця" сообщила об отмене части поездов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.

Ночью 8 февраля российские войска в очередной раз атаковали железнодорожную инфраструктуру Черниговской области. В связи с этим был отменен ряд рейсов.

Пассажиров призывают следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.

Читайте также, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.

