Головна » Життя » Гроші

Купуйте раніше - платіть менше: як економити на квитках УЗ за новими правилами

Субота 07 лютого 2026 16:55
Купуйте раніше - платіть менше: як економити на квитках УЗ за новими правилами Фото: УЗ запроваджує динамічні ціни на квитки на поїзд (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" готується запровадити нові правила у пасажирських перевезеннях. Проєкт змін передбачає динамічне ціноутворення на квитки преміумсегмента та оновлені правила повернення квитків.

РБК-Україна повідомляє, що про це розповіли в "Укрзалізниці" під час пресконференції у четвер, 5 січня.

Читайте також: УЗ змінила графік руху понад 100 поїздів: де знайти оновлені розклади

"Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад та територій України зазначають, що мають на меті зробити систему гнучкішою, зменшити дефіцит квитків у пікові дати та заохотити пасажирів планувати поїздки завчасно. Проєкт уже винесли на громадське обговорення, яке триватиме 30 днів.

Як зміняться ціни на квитки преміумкласу

Найбільша новація - динамічне ціноутворення, але воно стосуватиметься лише преміумсегмента:

  • вагонів СВ (люкс);
  • 1 класу поїздів "Інтерсіті+" у внутрішньому сполученні.

Ціни у плацкарті, купе та 2 класі "Інтерсіті" залишаться без змін.

Як зміниться вартість залізничних квитків в Україні (інфографіка: РБК-Україна)

З чого складатиметься ціна квитка

Вартість квитка формуватиметься з кількох коефіцієнтів, які накладатимуться на базовий тариф.

Сезонний коефіцієнт (від 0,85 до 1,2). У непікові періоди, коли попит нижчий, квитки можуть бути дешевшими. У святкові дні, під час канікул і масових поїздок - дорожчими.

Коефіцієнт дня тижня (від 0,9 до 1,2). Найвигідніші ціни планують у вівторок та середу. Найвищі - у п’ятницю та неділю, коли попит традиційно найбільший.

Коефіцієнт дати купівлі (від 1 до 1,3). Чим раніше пасажир купує квиток, тим вигіднішою може бути ціна. Купівля за день-два до поїздки коштуватиме дорожче.

Коефіцієнт заповненості поїзда (від 0,8 до 1,2). Якщо вагон швидко розкуповують і він майже заповнений, ціна зростатиме. Якщо попит слабкий - може знижуватися. Цей механізм запровадять пізніше, після доопрацювання ІТ-систем.

Від чого залежатимуть ціни на залізничні квитки? (інфографіка: РБК-Україна)

Таким чином, ціна квитка стане "живою" і реагуватиме на реальний попит.

Ціноутворення, які формуватиметься на основі сезонності, дня тижня та дати купівлі планують запровадити в березні-квітні 2026 року. Залежність від заповненості поїзда - пізніше, після технічної підготовки.

Що зміниться в міжнародних поїздах

Проєкт також передбачає індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. З квітня 2026 року такі квитки можуть подорожчати приблизно на 20%.

В "Укрзалізниці" зазначають, що це перша індексація тарифів СВ у міжнародному сполученні з 2012 року.

У купе та інших вагонах міжнародних поїздів ціни не змінюватимуться.

Нові правила повернення квитків

Ще одна важлива зміна - оновлення правил повернення квитків. Зараз значну частину квитків здають у останні дні перед відправленням, і ці місця часто не встигають продати повторно.

Новий принцип такий: чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу суму отримує назад.

Запропонована шкала повернення:

  • за 15-20 діб до відправлення - 100% вартості;
  • за 10-14 діб - 90%;
  • за 5-9 діб - 75%;
  • за 1-4 доби - 50%;
  • менш ніж за 24 години - в середньому 30%.

УЗ пропонує змінити правила повернення квитків на поїзд (інфографіка: РБК-Україна)

Ці правила стосуватимуться всіх типів вагонів, а не лише преміумкласу.

Для кого можуть зробити винятки

Передбачено, що нові правила можуть не застосовуватися:

  • до військовослужбовців;
  • до осіб з інвалідністю та соціально вразливих груп;
  • до поїздів, що курсують до прифронтових територій.

Механізм таких винятків "Укрзалізниця" має напрацювати окремо.

Нововведення діятимуть не для всіх (інфографіка: РБК-Україна)

У підсумку компанія розраховує зменшити дефіцит квитків у пікові дати, зробити поїздки в непопулярні дні дешевшими, знизити кількість "порожніх" місць через пізні повернення.

Додаткові доходи планують спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів і соціальні програми.

Раніше РБК-Україна детально пояснювало, як в Україні продають квитки на поїзди далекого сполучення і як знайти місця на популярні рейси. В УЗ розповідали, коли відкривається продаж, чому квитки швидко зникають, як працюють моніторинг та автовикуп у застосунку, а також як оформити групову поїздку.

Також ми писали, як формується вартість залізничних квитків і чому вона може відрізнятися навіть у вагонах одного класу в межах одного поїзда. В "Укрзалізниці" пояснювали, від чого залежить ціна проїзду, як на неї впливають день тижня, тип і стан вагона, та чому новіші вагони можуть коштувати дорожче за старіші, попри однаковий клас.

