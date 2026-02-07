Купуйте раніше - платіть менше: як економити на квитках УЗ за новими правилами
"Укрзалізниця" готується запровадити нові правила у пасажирських перевезеннях. Проєкт змін передбачає динамічне ціноутворення на квитки преміумсегмента та оновлені правила повернення квитків.
РБК-Україна повідомляє, що про це розповіли в "Укрзалізниці" під час пресконференції у четвер, 5 січня.
"Укрзалізниця" та Міністерство розвитку громад та територій України зазначають, що мають на меті зробити систему гнучкішою, зменшити дефіцит квитків у пікові дати та заохотити пасажирів планувати поїздки завчасно. Проєкт уже винесли на громадське обговорення, яке триватиме 30 днів.
Як зміняться ціни на квитки преміумкласу
Найбільша новація - динамічне ціноутворення, але воно стосуватиметься лише преміумсегмента:
- вагонів СВ (люкс);
- 1 класу поїздів "Інтерсіті+" у внутрішньому сполученні.
Ціни у плацкарті, купе та 2 класі "Інтерсіті" залишаться без змін.
Як зміниться вартість залізничних квитків в Україні (інфографіка: РБК-Україна)
З чого складатиметься ціна квитка
Вартість квитка формуватиметься з кількох коефіцієнтів, які накладатимуться на базовий тариф.
Сезонний коефіцієнт (від 0,85 до 1,2). У непікові періоди, коли попит нижчий, квитки можуть бути дешевшими. У святкові дні, під час канікул і масових поїздок - дорожчими.
Коефіцієнт дня тижня (від 0,9 до 1,2). Найвигідніші ціни планують у вівторок та середу. Найвищі - у п’ятницю та неділю, коли попит традиційно найбільший.
Коефіцієнт дати купівлі (від 1 до 1,3). Чим раніше пасажир купує квиток, тим вигіднішою може бути ціна. Купівля за день-два до поїздки коштуватиме дорожче.
Коефіцієнт заповненості поїзда (від 0,8 до 1,2). Якщо вагон швидко розкуповують і він майже заповнений, ціна зростатиме. Якщо попит слабкий - може знижуватися. Цей механізм запровадять пізніше, після доопрацювання ІТ-систем.
Від чого залежатимуть ціни на залізничні квитки? (інфографіка: РБК-Україна)
Таким чином, ціна квитка стане "живою" і реагуватиме на реальний попит.
Ціноутворення, які формуватиметься на основі сезонності, дня тижня та дати купівлі планують запровадити в березні-квітні 2026 року. Залежність від заповненості поїзда - пізніше, після технічної підготовки.
Що зміниться в міжнародних поїздах
Проєкт також передбачає індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів. З квітня 2026 року такі квитки можуть подорожчати приблизно на 20%.
В "Укрзалізниці" зазначають, що це перша індексація тарифів СВ у міжнародному сполученні з 2012 року.
У купе та інших вагонах міжнародних поїздів ціни не змінюватимуться.
Нові правила повернення квитків
Ще одна важлива зміна - оновлення правил повернення квитків. Зараз значну частину квитків здають у останні дні перед відправленням, і ці місця часто не встигають продати повторно.
Новий принцип такий: чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу суму отримує назад.
Запропонована шкала повернення:
- за 15-20 діб до відправлення - 100% вартості;
- за 10-14 діб - 90%;
- за 5-9 діб - 75%;
- за 1-4 доби - 50%;
- менш ніж за 24 години - в середньому 30%.
УЗ пропонує змінити правила повернення квитків на поїзд (інфографіка: РБК-Україна)
Ці правила стосуватимуться всіх типів вагонів, а не лише преміумкласу.
Для кого можуть зробити винятки
Передбачено, що нові правила можуть не застосовуватися:
- до військовослужбовців;
- до осіб з інвалідністю та соціально вразливих груп;
- до поїздів, що курсують до прифронтових територій.
Механізм таких винятків "Укрзалізниця" має напрацювати окремо.
Нововведення діятимуть не для всіх (інфографіка: РБК-Україна)
У підсумку компанія розраховує зменшити дефіцит квитків у пікові дати, зробити поїздки в непопулярні дні дешевшими, знизити кількість "порожніх" місць через пізні повернення.
Додаткові доходи планують спрямувати на ремонт рухомого складу, покращення сервісів і соціальні програми.
