Засідання 12-го "Рамштайну" та черговий обмін полоненими: новини за 25 травня

У четвер, 25 травня, західні союзники України провели чергову зустріч у форматі "Рамштайн". А також вчора в рамках обміну полоненими з Росією Україна змогла повернути додому 106 наших військових.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 25 травня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Коаліція F-16 та ще більше ППО. Підсумки зустрічі союзників у форматі "Рамштайн"

У четвер, 25 травня, західні союзники України провели чергову зустріч у форматі "Рамштайн". На цей раз засідання проходило в онлайн-режимі.

Засідання було присвячене посиленню захисту України, зокрема, поставкам снарядів калібру 155-мм, систем ППО, радарів та іншої амуніції.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, станом на травень 2023 року Україна отримала від західних союзників військової допомоги на 65 млрд доларів.

На підсумковій пресконференції Остін докладно розповів про авіаційну коаліцію, яка розпочне роботу з підготовки українських пілотів на літаках F-16.

"Це буде серйозний процес, але завдяки координації в рамках нашої контактної групи, це стане можливим. Дякую Данії та Нідерландам, які вирішили очолити європейську коаліцію. Наші колеги з цих країн співпрацюватимуть із США та іншими союзниками, щоб розробити програму навчання. Норвегія, Португалія, Бельгія та Польща також зроблять свій внесок, і ми чекаємо, що приєднаються й інші країни", - наголосив Остін.

За його словами, програму мають підготувати швидко, щоб пілоти вже найближчими тижнями розпочали освоєння F-16.

Контактна група також обговорила довгострокову підтримку України, зокрема щодо критичного обладнання. Міністри оборони країн-союзниць підтвердили намір наростити військове та промислове виробництво.

Крім того, учасники зустрічі у форматі "Рамштайн" обговорили поставки Leopard для України, програми, що охоплюють необхідні ресурси для цього, а також домовилися створити центр з технічного обслуговування танків.

Особливу увагу учасники контактної групи приділили захисту українського неба. І главу Пентагона спитали про те, скільки літаків F-16 можуть надати саме США.

Воїни з-під Бахмуту. Україна повернула з російського полону понад сотню захисників

В рамках обміну полоненими з Росією Україна змогла повернути додому 106 наших військових. Йдеться про бійців з Бахмутського напрямку.

Додому повернулися вісім офіцерів та 98 військовослужбовців рядового та сержантського складу. Зокрема, повернувся 21 представник тероборони. Вдома тепер також семеро прикордонників та один військовий Державної спеціальної служби транспорту.

Серед тих, хто повернувся з полону, 68 вважалися зниклими безвісти. Рідні цих людей пройшли складний етап.

Щонайменше сім врятованих бійців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військових вже виповнилося 59 років, наймолодшому - 21 рік.

Окрім того, було репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

Безпілотники та боєприпаси. Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні

Уряд Литви анонсовано новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. Серед іншого, очікуються поставки безпілотників і боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на засіданні "Рамштайн". За його словами, військова допомога Литви Україні скоро сягне 465 мільйонів євро.

"Наша підтримка України - це інвестиції в нашу власну стійкість, стримування та оборону. Тільки перемога України допоможе відновити мир і стабільність у євроатлантичному просторі", - заявив міністр, наголосивши, що Литва послідовно підтримуватиме Україну до перемоги.

Анушаускас заявив, що новий пакет бойової підтримки України з боку Литви включатиме в себе безпілотники, боєприпаси, сухі продовольчі пайки та іншу підтримку.

Міністр також наголосив на важливості навчання українських військ, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчання і кількість призначених для нього інструкторів.

Крім навчання, військова допомога Литви цього року охоплює передачу військового обладнання і техніки, лікування та реабілітацію військовослужбовців, а також внески в міжнародні фонди.

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія направила новий пакет військової допомоги Україні на суму 109 млн євро (116,9 млн доларів). Президент Саулі Нійністе ухвалив відповідну пропозицію уряду.

Зазначається, що пакет військової допомоги включатиме, серед іншого, зенітне озброєння й боєприпаси.

За словами міністра оборони Антті Кайкконена, Фінляндія й надалі підтримуватиме нашу країну разом з міжнародними партнерами.

"З оперативних міркувань та з метою забезпечення безпечної доставки допомоги, жодних додаткових деталей щодо точного змісту, способу та часу доставки не розголошуються", - додає пресслужба.

Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні

Уряд Іспанії анонсував постачання ще чотирьох танків Leopard 2 Україні. Також Мадрид передасть партію піхотних машин. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні "Рамштайн".

"Роблес повідомила про поточний стан іспанських поставок, зазначивши, серед іншого, майбутню поставку ще чотирьох бойових танків Leopard 2A4 і нової партії піхотних машин M-113 TOA", - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Іспанії.

Роблес також відзначила гарний прогрес у навчанні українських військових в Іспанії, де на сьогодні пройшли навчання близько 1500 військовослужбовців, і очікується, що річний показник буде досягнуто достроково.

США готують новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги для України на суму до 300 мільйонів доларів.

"Оголосити пакет військової допомоги можуть уже у п'ятницю", - пише Reuters.

Інші джерела повідомляють, що повідомити про виділення нового пакета допомоги можуть після вихідних, присвячених Дню поминання в США.

Очікується, що в пакеті буде більше керованих реактивних снарядів залпового вогню (GMLRS) для пускових установок HIMARS, а також боєприпаси для захисту України від Росії.

Необхідне озброєння швидше за все передадуть із запасів армії США.

ЄС продовжив "економічний безвіз" з Україною ще на рік

Рада ЄС ухвалила постанову, яка продовжує призупинення всіх мит, квот і заходів торгового захисту на український експорт до Євросоюзу ще на рік, тобто до червня 2024 року.

Постанова стосується експорту фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та перероблених сільськогосподарських продуктів, на які поширюються тарифні квоти.

Зазначимо, що мита для промислових товарів припинили діяти ще з 1 січня 2023 року за умовами Угоди про асоціацію.

Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

"Відповідно до рішення наших верховних головнокомандувачів організовано роботу з розміщення нестратегічної ядерної зброї Російської Федерації на території Республіки Білорусь", - сказав міністр оборони РФ Сергій Шойгу на переговорах з міністром оборони Білорусії Віктором Хреніним у Мінську.

За його словами, Білорусі передано ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний використовувати ракети з ядерною зброєю.

"Частина білоруських літаків переобладнана для можливого застосування ядерної зброї. Військовослужбовці пройшли відповідну підготовку", - повідомив Шойгу.

Росія та Білорусь, які є близькими союзниками з війни проти України, на початку цього року домовилися розмістити частину тактичного ядерного арсеналу Москви в Білорусі.

Російський президент Володимир Путін оголосив про плани вперше розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі. Він сказав, що сховища будуть збудовані до 1 липня.